- Yaşam

Corendon'dan Alanya'da vizyon toplantısı

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Corendon Turizm Grubu, Alanya’da Vizyon Toplantısı düzenledi. Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, ‘Alanya’nın çok iyi bir turizm potansiyeli var’ var

Corendon'dan Alanya'da vizyon toplantısı mask
Corendon'dan Alanya'da vizyon toplantısı
Corendon'dan Alanya'da vizyon toplantısı
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CORENDON Turizm Grubu'nun kurucu ortağı Yıldıray Karaer'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, oda ve dernek temsilcileri ile turizmciler katıldı.

‘ALANYA’NIN ÇOK İYİ BİR TURİZM POTANSİYELİ VAR

Toplantıda bir sunum yapan Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Alanya’nın çok iyi bir turizm potansiyeli olduğuna dikkat çekerek, İlçe turizmine katkı sağlama gayreti içerisinde olduklarının altını çizdi. İlk uçuşu 4 Nisan 2012 tarihinde Alanya Gazipaşa Havaalanı'na yaptıklarını hatırlatan Karaer, "Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkeleri için oldukça popüler bir tatil merkezi konumunda olan Alanya, sunduğu ürün çeşitliliğiyle farklı kitlelere hitap etmektedir. Turizmi hareketlendirmek için gayret gösteriyoruz" dedi.


‘İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ’


Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, İlçe turizminin artarak gelişmesi adına Belediye olarak iş birliğine açık olduklarını belirterek, bu kapsamda her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Alanya'nın, bölgedeki en önemli turizm şehirlerinden birisi olduğuna değinen Özçelik, turizmin gelişmesinin önemine vurgu yaptı.


‘ALANYA'NIN ÖNE ÇIKMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ’


Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer ise, turizm hedeflerinin gerçekleştirilmesi konusunda hiç şüphelerinin olmadığını söyleyerek, Alanya'nın öne çıkması için çalışan herkese teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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17 Nis 2024 - 17:45 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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