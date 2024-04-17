Ünlü isim o yorum karşısında sinirlerine hakim olamadı

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, sosyal medyada açıklamaları ve yaptırdığı estetiklerle magazin gündem olmaya devam ediyor.

Görgüzel, şimdi de bir takipçisinin paylaşımının altına yazdığı 'Yavrum benim harikasın yerim seni' yorumuna verdiği cevapla gündem oldu. Ünlü isim bu yorum karşısında sinirlerine hakim olamadı ve şu yanıtı verdi:

'ÇOK HADSİZCE...'

"Ben annem ve babam dışında kimsenin yavrusu değilim! Beğeniniz için teşekkür ederim ama hiç tanımadığınız birine bu şekilde hitap etmeniz çok hadsizce..."

Kaynak: Haber Merkezi