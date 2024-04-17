17 Nis 2024 - 17:41- Magazin

Cem Yılmaz'dan olay yaratan paylaşımı hakkında açıklama

Paylaşımıyla eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı iddia edilen Cem Yılmaz konu ile ilgili açıklama yaptı.