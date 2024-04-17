Cem Yılmaz'dan olay yaratan paylaşımı hakkında açıklama

Son olarak Aile dizisinde rol alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, New York'ta düzenlenen GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri gecesine katılmıştı.
Gecede GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü alan ünlü isim, stiliyle adından söz ettirdi.
Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabında oyuncu Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaşması ise dikkatlerden kaçmadı.
Sosyal medya kullanıcıları, Yılmaz'ın Sarıkaya'ya gönderme yaptığını iddia etti.
CMXXIV adlı gösterisi esnasında konuşan Cem Yılmaz, o fotoğrafı neden paylaştığını açıkladı.
Göz muayenesine gittiğini belirten komedyen, kontrollerde sağ gözünün yüzde 50 oranında görmediğini açıkladı.
Lazerle gözüne işlem uygulandığını belirten Yılmaz, gözünün 6 ay ile 1 sene arasında düzeleceğini belirtti.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.