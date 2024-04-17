17 Nis 2024 - 17:41- Magazin G:

Cem Yılmaz'dan olay yaratan paylaşımı hakkında açıklama

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Paylaşımıyla eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı iddia edilen Cem Yılmaz konu ile ilgili açıklama yaptı.

Cem Yılmaz'dan olay yaratan paylaşımı hakkında açıklama mask
Cem Yılmaz'dan olay yaratan paylaşımı hakkında açıklama
Cem Yılmaz'dan olay yaratan paylaşımı hakkında açıklama
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Son olarak Aile dizisinde rol alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, New York'ta düzenlenen GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri gecesine katılmıştı.

Gecede GQ Türkiye Yaratıcılık Ödülü’nü alan ünlü isim, stiliyle adından söz ettirdi.

Cem Yılmaz'dan olay yaratan paylaşımı hakkında açıklama

Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabında oyuncu Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaşması ise dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medya kullanıcıları, Yılmaz'ın Sarıkaya'ya gönderme yaptığını iddia etti.

CMXXIV adlı gösterisi esnasında konuşan Cem Yılmaz, o fotoğrafı neden paylaştığını açıkladı.

Cem Yılmaz'dan olay yaratan paylaşımı hakkında açıklama

Göz muayenesine gittiğini belirten komedyen, kontrollerde sağ gözünün yüzde 50 oranında görmediğini açıkladı.

Lazerle gözüne işlem uygulandığını belirten Yılmaz, gözünün 6 ay ile 1 sene arasında düzeleceğini belirtti.

Kaynak: NTV

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17 Nis 2024 - 17:41 - Magazin

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