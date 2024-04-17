17 Nis 2024 - 17:42- Ekonomi G:

Erken emeklilik imkanı: 1995-2006 yılları arası sigortalılar dikkat! 15 yıla kadar erken emeklilik mümkün

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Son zamanlarda, çalışanlar arasında en çok ilgi gören konulardan biri olan erken emeklilik, detaylarla 15 yıla kadar erken ayrılma olanağı sunuyor.

Erken emeklilik imkanı: 1995-2006 yılları arası sigortalılar dikkat! 15 yıla kadar erken emeklilik mümkün mask
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Son zamanlarda, çalışanlar arasında en çok ilgi gören konulardan biri olan erken emeklilik, detaylarla 15 yıla kadar erken ayrılma olanağı sunuyor. Kişisel ve mesleki koşullara göre değişiklik gösteren bu detaylar, genç yaşta iş hayatına ara verme fırsatı sağlıyor.

Türkiye’deki emeklilik sistemi, çalışanlar için hayati bir öneme sahip. Özellikle emeklilik yaşının düşürülmesi ve yeni imkanların sunulması, erken emeklilik konusunda çalışanların dikkatini çekiyor. Erken emeklilik, belirli şartlar altında normal emeklilik yaşından önce emekli olmayı mümkün kılan bir düzenlemedir. Bu imkanlardan yararlanma şartları, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile belirlenmiştir.

Kanun, 2008’den itibaren kadın çalışanlara doğum yapmaları durumunda doğum borçlanması yapma hakkı tanımıştır. Başlangıçta sadece Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur kapsamındaki kadın çalışanlar için geçerli olan bu hak, daha sonra Emekli Sandığı kapsamındaki kadın çalışanları da içerecek şekilde genişletilmiştir.

Doğum borçlanması, kadın çalışanın sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra doğan ve hayatta olan çocukları için, doğum sonrası çalışmadığı sürelerin iki yıla kadar olan kısmı için yapılabilmektedir. Bu süre zarfında kadın çalışanın doğum izni, ücretsiz izin veya işten ayrılma gibi nedenlerle çalışmaması ve sigorta primlerinin ödenmemesi gerekmektedir. Ayrıca, staj sigortası kapsamında olan ve daha sonra uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışmaya başlayan kadınlar için de doğum borçlanması yapılabilmektedir. Kadın çalışanlar, doğum borçlanması hakkının, sigortalı çalışmaya başlamadan önce doğan çocuklar için de uygulanmasını talep etmektedirler. Bu taleplerinde, erkek çalışanların askerlik süreleri için borçlanma yapabilmelerini örnek göstermektedir.

Erken emeklilik imkanlarından yararlanma şartları ve detayları, çalışanların sigortalılık durumlarına ve kişisel koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Erken Emeklilik Sağlayacak Yenilikler:

Staj sigortasına dayanarak yapılanlar dışındaki doğum borçlanmaları sadece eksik prim günlerini tamamlamaya imkan sağlamaktadır. Yaşı doldurduğu halde prim günü eksik olanların emeklilik tarihlerinin gecikmesini önlüyor. Sigorta öncesi doğan çocuklar için doğum borçlanması hakkı geldiğinde ise sigorta başlangıç tarihi, borçlanma yapılan süre kadar öne çekilecek. Sigorta başlangıç tarihinin öne çekilmesi, özellikle çalışma hayatına 2000 ve öncesinde başlayanların emeklilik yaşını da öne çekecek ve erken emeklilik fırsatı sağlayacaktır. Örneğin, ilk defa sigortalı çalışmaya 1 Ocak 2000 tarihinde başlayan 4/1-a statüsündeki kadın, 1995 yılında doğan çocuğu için doğum borçlanması yaptığında emeklilik yaşını 58’den 55’e düşürebilecektir.

Üç Çocuk İçin 2’şer Yıla Kadar Borçlanma:

Doğum borçlanması, 3 çocuk için 2’şer yıla kadar boşta geçen süreler için yapılabilmektedir. Tüm sürenin borçlanılması zorunlu değildir.

10 Yıl Primi Yetiyor:

Kısmi emeklilik de denilen yöntemde ise 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilmektedir. Burada yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60’tan başlamaktadır. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerlidir. Sonrası için ise prim 4500’e, yıl şartı 25’e çıkmaktadır.

Yüzde 60 Rapor Yeter:

Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabilmektedirler. En az 1800 gün prim yeterli olmaktadır.

Vergi İndirimi Yaşı Kaldırır:

Engelli çalışanlar en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3 bin 600 günden başlayarak işe giriş tarihlerine göre 18 yıl 4680 güne kadar süreyle emekli olabilmektedirler.

Yıpranma Payı:

Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik imkanına kavuşmaktadırlar.

Anne İçin Prim:

Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin de 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine eklenmektedir. Bu süre yaş şartından da düşülmektedir.

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17 Nis 2024 - 17:42 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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