Aşkın Nur Yengi'nden şok ek iş açıklaması

Aşkın Nur Yengi, bir süredir yeni bir albüm hazırlığı yapıyor. Sezen Aksu'nun uzun yıllardır vokalistliğini yapan ardından başarılı şekilde solo kariyerini sürdürüyor. Emekli maaşı hakkında yorum yapan ünlü şarkıcı söyledikleriyle gündeme oturdu.
'EMEKLİ OLAMAM'
Ünlü şarkıcı, "10 bin TL ile yaşamak zorunda kalırsam emekli olamam. Ana işi yapıp, emekliliği ikinci meslek olarak görmek zorunda kalacağım" şeklinde konuştu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.