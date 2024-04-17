Öğrencileri doğum gününde Şebnem Köseoğlu'nu unutmadı

ALANYA Üniversitesi öğrencileri 4 yıl önce kaybettikleri hocaları Şebnem Köseoğlu’nu doğum gününde unutmadı. Köseoğlu’nun anısına öğle yemeği etkinliği düzenledi. Program Şebnem Köseoğlu parkında gerçekleştirildi. Etkinliğe okul öğrencileri, öğretim görevlileri, okul çalışanları ve Şebnem Köseoğlu’nun ailesi katıldı. Öğrenciler, hocalarını unutmayacaklarını, belirttiler. Dim TV mikrofonlarına konuşan CHP’li Erkan Demirci, Köseoğlu ailesinin acısını paylaştıklarını belirtti. Alanya Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Nazmi Zavlak, Maskeli Şebnemi her sene anmaya devam edeceklerini söyledi. Alanya Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Nihan Sidar ise, Şebnem hocayı unutmadıklarını ve unutmayacaklarını dile getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.