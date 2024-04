TUR heyecanı başladı... Alanyalı başkandan önemli açıklamalar

TBF Başkanı Müftüoğlu, ülkenin en uzun soluklu organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 59. yılında da yine çok önemli takımlara ve sporculara ev sahipliği yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), 59. yılında 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye’nin ‘ProSeries’ kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 21 Nisan Pazar günü Antalya’dan başlayıp 28 Nisan Pazar günü İstanbul’da sona erecek.

MÜFTÜOĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

TUR'un Türkiye’nin en uzun soluklu organizasyonlarından olduğunu dile getiren Müftüoğlu, "59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 21-28 Nisan tarihleri arasında Antalya’da başlayıp, İstanbul’da sona erecek. Sahilden Kemer, Kaş, Kalkan, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kuşadası ve Spil Dağı etaplarıyla bitecek. İzmir etabını Çeşme’de yapacağız. 28’inde İstanbul etabıyla sonra erecek. Önemli takımlar, önemli sporcular gelecek. Cavendish, ülkemizde geçmiş TUR'lara da katılmıştı. Şu an dünyanın en popüler sporcularından biri olarak Fransa turunda Eddy Merckx’in rekorunu egale etti. Bu sene rekor kırmak için yola çıkıyor. Astana takımıyla Türkiye’den başlıyor. Tanıtımla ilgili önemli katkıları olacak. Ülkemizdeki en uzun soluklu organizasyonları 663 ile Kırkpınar, 98 ile Gazi Koşusu ve 58 ile Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu. Tarihi devamlılığı olan önemli bir TUR. Bu TUR'un yapılmasını himayesine alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bisiklet ailesi olarak teşekkür etmek istiyoruz. Geçen sene 100. yıl turunu da himayelerine almıştı ve 2022’de veledrom açıldı. Cumhurbaşkanımız, bütün bisiklet severlere büyük bir kucak açtı ve her türlü desteği veriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'TAKIM, SPORCU, MADALYA VE BAŞARI ANLAMINDA GÜZEL YILLAR GEÇİRİYORUZ'

Müftüoğlu, altyapıda ciddi çalışma içinde olduklarını da vurgulayarak, "Veledromda geçen yıl 2 tane madalya aldık, Avrupa ile dünya şampiyonalarında. Dünya beşinciliği ve Avrupa üçüncülüğü. Bütün bisiklet tarihinde zaten 3 tane madalya var. 2011'de bizim dönemimizde şampiyon çıkarmıştık. Şimdi o şampiyon Ahmet Örken ile Ramazan Yılmaz bu madalyaları alanlar. En genciyle, en tecrübelisi olarak bu turda iki takımda yarışacaklar. Bu turda Türkiye’nin 4 tane profesyonel takımı var. Konya Büyükşehir Belediye, Sakarya Büyükşehir Belediye, Beykoz Belediyesi ve Spor Toto takımlarımız var. Bunların önemi 2010 yılına kadar ülkemizde hiç profesyonel takım olmadı. Daha sonra Manisa ve Torku takımları bu süreçten geçti. Şu anda 4 takıma ulaştık. Takım, sporcu, madalya ve başarı anlamında güzel yıllar geçiriyoruz. Bunlar yeterli değil ve hedefimiz olimpiyat madalyası. Bununla ilgili ocak ayında veledromda altyapıda çalışmalar ve tarama yaptık. Türkiye’nin her tarafından 15-16 yaşındaki sporcularımızı getirerek, onlardan yeni bir takım oluşturuyoruz. 2028 ve 2032 hedefleriyle mutlaka olimpiyat madalyası bekliyoruz. Bunları kolej takımı gibi Konya’ya toplayıp, okullarını da oraya alıp ve birlikte veledromda başarı elde etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

'TUR, ÜLKEMİZİN TANITIMI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ARAÇ'

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun, Türkiye’nin tanıtımına ciddi katkılar sağladığını söyleyen Müftüoğlu, "Geçen yıl TUR 600 milyon haneye ulaştı. 5 kıtada canlı yayın yapıyoruz. Sonuç olarak bu tur, bisiklet kültürünün gelişmesi anlamında çok önemlidir. 2008’de televizyon canlı yayınına başlayıncaya kadar ülkemizde bisiklet kullanım sayısıyla bugünkü kullanım sayısı arasında büyük bir fark var. Yarışmacılar arasında çok fark var. Şimdi gelecek hafta Akra Gran Fondo var. Orada da şu anda katılım 1500’ü geçmiş durumda. Ülkemizde her şehir, Gran Fondo yapmak istiyor. Geleneksel hale gelmiş Tour of Antalya sezon başında başlıyor, Tour of Mersin’le devam ediyor. Sezon sonunda düzenlenecek Tour of İstanbul, o da bir üst kategoriye yükseldi. Ülkemizde hem organizasyon hem takım hem sporcular anlamında ve gelecek hedefler anlamında çok güzel bir yapılanmaya gidiyoruz. Bu organizasyonları yaparken, bize liderlik eden Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a da teşekkür ediyorum. Bize her türlü imkanı sağlıyor. TSYD olarak bir ekip oluşturduk. Burada Valilerimiz, Emniyet Müdürlerimiz, Spor İl Müdürlerimiz, Jandarmamız, hepsi inanılmaz bir katkı sağlıyorlar. Medya, kamu, devletimiz ve Cumhurbaşkanımızla beraber ortaklaşa yaptığımız bu tur, ülkemizin tanıtımı ve bisiklet kültürünün gelişmesi anlamında çok önemli bir araçtır" dedi.

'ÜLKEMİZ İÇİN TURİZM ÇOK ÖNEMLİ BİR SEKTÖR'

Müftüoğlu, bisiklet turizminin son yıllarda çok geliştiğini de belirterek "Bisiklet dostu otellerimiz var. Artık yabancı bisiklet tutkunları ülkemize konaklamaya geliyorlar. Sadece profesyonel bisiklet takımları değil, bisiklet grupları da geliyor. Geçen hafta Antalya’da gördüm. Rusya’dan 16-17 arkadaş toplanmışlar ve bisiklet dostu otele gelmişler. Orada antrenman ve tatil yapıyorlar. Bunların gelişmesiyle ülkemizde sadece deniz, kum ve güneş turizmi olmayacak. Değişik branşlarda, spor branşlarıyla turizmin gelişmesi çok çok önemli. Bununla birlikte Turizm Bakanlığı, Antalya’da kurulan Bisiklet Turizm Derneği ve tüm otelciler büyük bir heyecan içerisindeler. Bu projeyi destekliyorlar ve kazanıyorlar. Ülkemizin kazanması açısında turizm önemli bir sektördür. Bu sektörde sadece bisiklet değil, diğer spor turizm dalları için de çalıştaylar yapıyoruz. Şimdi Antalya’da yapacağız. 15-16 Mayıs’ta spor turizmi, bisiklet turizmi ile ilgili bir çalıştay yapıyoruz. Geçen yıl Rize’de yapıldı, Samsun’da yapılıyor. Artık ülkemizde spor turizmi ile ilgili programlar yapılarak daha neler yapabiliriz, daha çok katkıyı nasıl sağlayabiliriz diye tüm akademisyenlerle birlikte çalışıyoruz. Trafikte bisikletliye saygı da çok önemlidir. Jandarmamız bu konularda dersler veriyor. Biz de bisiklet ailesi olarak karşılıklı destekte bulunuyoruz” diye konuştu. (Haber MERKEZİ)