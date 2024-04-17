Özgür Subaşı, Nurdan Yıldırım'ı ofisinde ziyaret etti

Anadolu Dernek Tv ve Gala Tv Medya Ajansı YouTube kanalında yapılacak yayında Nurdan Yıldırım hanımı ofisinde ziyaret eden Özgür Subaşı 10 senelik tecrübesiyle yapmış olduğu gayrimenkul sektöründe üst düzey satış ve pazarlama ile yapacağı çalışmaları kamera karşısına geçerek anlattı.
Günün anısına İstanbul Gençlergücüspor kulübü başkanlığıda yapan genç başkan Özgür Subaşı Nurdan Yıldırım hanıma özel yapım formasını hediye etti.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.