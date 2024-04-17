Asker kaçağı TikTok fenomeni Mükremin Gezgin, evlilik teklifi aldı!

TikTok hesabında yayınladığı hamilelik görüntüleriyle dikkat çeken fenomen Mükremin Gezgin, asker kaçağı çıktığını duyurmuştu.

Mükremin Gezgin daha sonra yaptığı açıklamada ise askerlik şubesine ilettiği belgeler ile çürük raporu alamadığını ve askere gitmesi gerektiğini belirtmişti.

Hakkında yakalama emri çıkarılan fenomen evlilik teklifi aldı. Sevgilisinin evlilik teklifi ettiği anları paylaşan Gezgin, videoya "Kocam" notunu düştü.

"BENİ İSTEMEYE GELDİLER"

11 aydır bir beraberliği olduğunu söyleyen Mükremin; "Her şeyi bir insan sosyal medyada paylaşmak zorunda değil, ben de sürekli nazara göze geldiğim için 11 aydır göstermiyordum ve artık göstermek gerektiğini düşündüm. Beni istemeye geldiler ve nişan taktılar" şeklinde konuştu.

O anlar sosyal medyada gündem oldu. Ünlü fenomenin yaptığı paylaşıma yorum yağdı. Fenomene, "Damat asker yolumu bekleyecek", "Hayırlı olsun", "Dikkatimi altın bileziği çekti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: MYNET