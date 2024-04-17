17 Nis 2024 - 17:17- Asayiş G:

Feci kaza! Beton mikseri, otomobille çarpıştı

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Tokat'ta otomobil ile beton mikserinin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci kaza! Beton mikseri, otomobille çarpıştı mask
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Tali yoldan çıkan Avni Güneş'in (61) kullandığı otomobil ile Mehmet Arslantaş (64) yönetimindeki beton mikseri çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada 2 sürücü ile otomobildeki Güleser Erdem (61) ve Saniye Güneş (60) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırıldı. Avni Güneş'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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17 Nis 2024 - 17:17 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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