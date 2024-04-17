Feci kaza! Beton mikseri, otomobille çarpıştı

Tali yoldan çıkan Avni Güneş'in (61) kullandığı otomobil ile Mehmet Arslantaş (64) yönetimindeki beton mikseri çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada 2 sürücü ile otomobildeki Güleser Erdem (61) ve Saniye Güneş (60) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından hastaneye kaldırıldı. Avni Güneş'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.