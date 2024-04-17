Survivor'a veda eden Hakan Hatipoğlu kızına kavuştu

Survivor All Star'da düello ilk turunda Yasin Obuz'u 5-1'lik skorla yenen Yaman Keleş eleme potasından adını sildirmiş, Hakan Hatipoğlu da, Sercan Yıldırım'a 5-4 kaybetmişti. Düellonun final eşleşmesinde Yasin 5-3'lük skorla galip gelmiş ve Hakan yarışmaya veda etmişti.

'BABACIĞIN SENİ ÇOK SEVİYOR'

Hakan, Survivor All Star'da kadrosunda yer alacağı açıklandıktan sonra kızı Lila'ya şu sözlerle veda etmişti:

Çok zor ama söz veriyorum güçlü olacağım kızım. Seni önce Allah'a sonra annene, ailemize ve dostlarımıza emanet ediyorum. Seni çok özleyeceğim. Kavuştuğumuzda senin o ailemiz için olan güzel dileğini gerçekleştireceğiz inşallah. Allah'a emanet ol canım kızım. Ayağına taş değmesin. Babacığın seni çok seviyor.

'CEBİMDE BİR SÜRÜ TECRÜBE İLE GİDİYORUM'

Survivor'da son olarak düello final eşleşmesine Yiğit Poyraz'ı eledikten sonra düelloda yarışmacılarının korkulu rüyasına dönüşen Hakan beklenmedik şekilde adaya veda etmişti. Hakan Hatipoğlu, Survivor'a veda ederken "Hazırlıksız geldim bu sezona ve gelince büyük bir sakatlık geçirdim, dönüşte ameliyat olacağım. Elimden geleni yaptım ama performansım geceyle gündüz gibiydi. Gündüzleri başka bir Hakan, geceleri düelloda başka bir Hakan. Aradaki oyun farkını bugün 63. düello maçıma çıkarak kapattığımı düşünüyorum ama yine Survivor'da cebimde bir sürü tecrübe ile gidiyorum." demişti.

MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Survivor All Star'a veda ettikten sonra yurda dönen Hakan Hatipoğlu'nu havaalanında eşi ve kızı karşıladı. Uçaktan iner inmez kızı Lila'ya sarılan Hatipoğlu, hasretin sona ermesinin verdiği mutlulukla gözyaşları içinde kaldı.

Kaynak: MİLLİYET