Feci kaza! Beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı

Tokat'ta otomobil ile beton mikserinin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Reşadiye ilçesi Bereketli beldesi Çakraz Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Tali yoldan çıkan Avni Güneş'in (61) kullandığı 60 ABB 215 plakalı otomobil ile Mehmet Arslantaş (64) yönetimindeki 60 HN 768 plakalı beton mikseri çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada 2 sürücü ile otomobildeki Güleser Erdem (61) ve Saniye Güneş (60) yaralandı. Yaralılar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avni Güneş'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.