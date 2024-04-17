17 Nis 2024 - 16:45- Gündem G:

Feci kaza! Beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı

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Tokat'ta tali yoldan çıkan otomobil ile beton mikseri çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Feci kaza! Beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı mask
Feci kaza! Beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı
Feci kaza! Beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı
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Tokat'ta otomobil ile beton mikserinin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Reşadiye ilçesi Bereketli beldesi Çakraz Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Tali yoldan çıkan Avni Güneş'in (61) kullandığı 60 ABB 215 plakalı otomobil ile Mehmet Arslantaş (64) yönetimindeki 60 HN 768 plakalı beton mikseri çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada 2 sürücü ile otomobildeki Güleser Erdem (61) ve Saniye Güneş (60) yaralandı. Yaralılar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avni Güneş'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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17 Nis 2024 - 16:45 DHA Tokat- Gündem

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