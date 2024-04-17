Alanya’da şehirler arası otobüsler denetlendi

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından D-400 Karayolu Avsallar Mahallesi etabında dün şehirler arası otobüslere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde; 12 otobüs şoförü trafik ve alkol yönünden denetlendi. Yolcu ve şoförlere trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. (Toygar DİM)