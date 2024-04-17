Dilber'den sonra Hazar Ergüçlü'ye zam!

Hazar Ergüçlü'nin işleri Dilber sayesinde açıldı. İnci Taneleri dizisiyle gündemde olan oyuncuya teklif yağarken işlerindeki kazancı da arttı.

"İnci Taneleri'nin senaryosu o kadar iyi ve Dilber öyle bir karakter ki hep yeni bir malzeme oluyor metinde. Sıkılmak mümkün değil. Yılmaz Erdoğan'la çalışmak da ayrı bir motivasyon" diyen Ergüçlü'nün çalıştığı marka oyuncuya zam yaptı.

Hazar Ergüçlü reklam yüzü olduğu marka ile sözleşme yeniledi.

1.5 milyon TL alan oyuncu Dilber sonrası neredeyse 3 katı zam aldı. Hazar Ergüçlü yeni sözleşme sonrası 5 milyon TL kazanacak.

Kaynak: MYNET