17 Nis 2024 - 16:17- Gündem G:

Uzmandan maden suyu açıklaması!

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Son zamanlarda bazı maden sularında bulunan bor içeriği ile ilgili endişeler gündeme bomba gibi düştü. Konu ile ilgili açıklama yapan Diyetisyen Talha Tan, “Endişelenmeye gerek yok” dedi

Uzmandan maden suyu açıklaması! mask
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İSVİÇRE Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, Beypazarı Maden Suyu’nun içerisinde yüksek miktarda bor bulunduğu ve tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. İddialarla ilgili firma ilk açıklaması ise, “ Bir kısım sosyal medya mecralarında İsviçre kaynaklı bir habere dayandırılarak markamız Beypazarı Doğal Maden Suyu hakkında haksız ve gerçek dışı dezenformasyon amaçlı yayınlar yapılarak ürün içeriğindeki bor miktarının yüksek olduğu ve sağlığa zararlı olduğu yönünde asılsız itham ve içerikler paylaşılmıştır” oldu.

‘LİMİTLER DSÖ TARAFINDAN BELİRTİLİYOR’

Maden sularının halk sağlına olumlu etkilerinin olduğunu belirten Diyetisyen Talha Tan, “DSÖ, günlük bor alımının 20 mg'ı geçmemesi gerektiğini belirlemiştir. 1-3 yaş arası çocuklar için bu sınır 3 mg'dır. Bu limite ulaşmak için yaklaşık 1,5 litre maden suyu içilmesi gerekir. Yetişkinler için ise 20 mg'a ulaşmak için 6-8 litre maden suyu içmek gereklidir. Türkiye'deki maden sularında bor içeriği litre başına 2 mg ile 8 mg arasında değişmektedir. Bu miktarlar DSÖ tarafından belirlenen güvenli sınırların oldukça altındadır. Avrupa'da birçok insan bor mineralini takviye olarak almaktadır. Türkiye'de ise zengin maden suları sayesinde bu minerali doğal yollardan alabiliyoruz.


‘ENDİŞELENMEYE GEREK YOK’


Maden suyu tüketimi ile ilgili endişelenmeye gerek yoktur. Maden suları, insan sağlığı için birçok faydalı mineral içermektedir. Bor içeriği de bu faydalı minerallerden biridir. DSÖ'nün belirlediği güvenli sınırlara uyulduğu sürece maden suyu tüketimi herhangi bir risk oluşturmaz. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

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17 Nis 2024 - 16:17 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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