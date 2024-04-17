Alanya'da sıcak görüntüler! Yunuslar tur teknesine eşlik etti

Alanya açıklarında tur teknesindeki turistler, bir anda karşılarına çıkan üç yunusun sürpriz gösterisine hayran kaldı.
Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, yunusların sürprizi ile karşılaştı.
Aniden ortaya çıkan üç yunus, tekneye yaklaşarak yarışmaya başladı. Dakikalarca teknenin yanı başında yüzen yunuslar, ilgiyle izlendi.
Turistlerin alkış ve sevinç çığlıkları ile karşılanan yunuslar, bir süre sonra teknenin yanından ayrıldı.
Tekneye eşlik eden yunusların keyifli anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.