Antalya'da şok ölüm! Kavga sonrasında otel odasında ölü bulundu

Yaklaşık 3 aydır pansiyonda kalan Muharrem Toy'un sabah odasından çıkmadığını fark eden arkadaşları, ona cep telefonu ile ulaşmaya çalıştı. Toy telefona cevap vermeyince, arkadaşları kaldığı odaya girdi. Toy'un hareketsiz şekilde yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Muharrem Toy'un hayatını kaybettiği belirlendi. Toy'un cenazesi yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Öte yandan Muharrem Toy'un 3 gün önce pansiyon yakınında biriyle kavga ettiği, aldığı darbe sonrasında yere düşüp kafasını vurduğu ve bilinci kapalı şekilde hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.