17 Nis 2024 - 15:49- Ekonomi G:

90 bin taşerona TBMM’den kadro onayı! Gözünüz aydın kadro geldi

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), son derece önemli bir karar alarak uzun süredir beklenen bir adımı attı: Sözleşmeli işçiler artık kadroya alınıyor! Bu karar, uzun zamandır gündemde olan ve birçok çalışanı yakından ilgilendiren bir konuydu. Bu hamle, sözleşmeli işçilerin özlük haklarını iyileştirmeyi, eşitliği sağlamayı ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını amaçlıyor.

90 bin taşerona TBMM’den kadro onayı! Gözünüz aydın kadro geldi mask
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Sözleşmeli İşçilere Dair Yenilikler ve Son Gelişmeler

2023 seçimlerinin ardından, yeni hükümetin taşeron işçilerin kadroya alınması konusunda çalışmalara başladığı duyuruldu. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçiş sürecinin hızla tamamlanacağına dair taahhütte bulunmuştu. Şimdi, yaklaşık 90.000 sözleşmeli işçinin kadroya alınması bekleniyor ve ilgili yasal düzenlemelerin TBMM tarafından onaylanması bekleniyor.

90.000 Sözleşmeli İşçi Ne Zaman Kadroya Alınacak?

Geçiş sürecinin, yeni yılın başında TBMM’de görüşülmesi ve onaylanması planlanıyor. Bu adım, binlerce sözleşmeli işçinin emeklilik hakkını elde etmesi anlamına geliyor. Ayrıca, bu geçiş süreciyle birlikte işçilerin mali hakları da güvence altına alınacak.

Ek İkramiye ve Diğer Haklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı bir kararnameye göre, sözleşmeli çalışanlar 2024 yılında brüt maaşlarının bir kısmı kadar ek ikramiye alacaklar. Bu, işçilere sağlanan ek bir mali destek olarak değerlendiriliyor ve işçilerin maddi yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Kadroya Geçişle İlgili Beklentiler ve Tartışmalar

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, seçimler öncesinde kamu sözleşmelerinin sona erdirilmesi ve sözleşmeli işçilerin kadroya alınması talebini dile getirdi. Bu konu, TBMM’de büyük önem taşıyor ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni Mevzuatın Getirdiği Olumlu Adımlar

Yaklaşan yasal düzenlemeler, Türkiye’deki işçilerin haklarını güvence altına almayı ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu düzenlemeler, işçilerin emeklilik haklarını elde etmelerini sağlayacak ve onlara daha güvenli bir gelecek sunacak.

Sözleşmeli İşçilere Kadro: Türkiye’nin İşçi Haklarındaki Önemli Adımı

TBMM’nin aldığı bu karar, Türkiye’nin işçi hakları konusundaki taahhüdünü gösteriyor. Yaklaşık 90.000 sözleşmeli işçinin kadroya alınması, ülke genelindeki iş güvenliğini ve istihdamı güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu kararın işçilerin yaşam standartlarını yükseltmesi ve ekonomik refahlarını artırması bekleniyor.

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17 Nis 2024 - 15:49 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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