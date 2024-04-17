İlker Karagöz, Alanya'nın 'Gelir-gider' tartışmasını milyonlara böyle duyurdu

CHP'li Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, seçim öncesinde verdiği söz gereği belediyenin borç listesini ve aylık gelir-gider dengesini ana binaya astı. Kısa süre sonra "Algı içerikli verilerle hazırlanmış" açıklaması yapan MHP Alanya da bir 'Borç-Alacak' tablosu yayınladı. Ünlü televizyon gazetecisi İlker Kazagöz, her sabah NOW ekranlarında sunduğu programda, Yeni Alanya'nın bu haberini gündeme alarak milyonlara duyurdu.