Survivor'da korku dolu anlar: Nefise ve Berna kafa kafaya girdi! Kanlar içinde kaldı

Survivor'ın her bölümü büyük bir merakla izleniyor. Kavga ve kaosun bitmediği yarışmada her gün yeni bir olay yaşanıyor.
Survivor All Star'da haftalar geçtikçe heyecan daha da artıyor. Kıran kırana geçen dokunulmazlık mücadelesinde Kırmızı Takım 12-8 oyunu kazandı. Mavi Takım'dan da bir kişi gitme adayı olarak belirlendi.
KAŞI SARILDI
Dokunulmazlık oyununda Nefise ile Berna kafa kafaya çarpıştı ve Berna kanlar içerisinde yerde kaldı. Doktorun müdahalesi sonrası Berna'nın kaşı sarıldı.
Mavi Takım'da yapılan oylamada Batuhan da Yasin de 4'er oy aldı. Bu durumda takım kaptanı olan Ogeday gitme adayını belirledi. Ogeday dördüncü ve son gitme adayı olarak Batuhan'ı belirledi. Özgür, Yaman, Yunus Emre ve Batuhan gitme adayı oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.