17 Nis 2024 - 14:45- Ekonomi G:

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde duyurdu: 23-26 Nisan arasında emekli maaşlarınıza ek 19.350 TL daha yatacak

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Türkiye’deki emekliler için müjdeli haberler peş peşe geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda duyurduğu kararla 23-26 Nisan tarihlerinde emekli maaşlarına ek ödeme yapılacağını açıkladı. Bu ek ödeme ile 12 milyon 755 bin emekli, toplamda 19.350 TL’lik destek alacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde duyurdu: 23-26 Nisan arasında emekli maaşlarınıza ek 19.350 TL daha yatacak mask
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Ziraat Bankası’ndan Özel İhtiyaç Kredisi

Bu özel dönemde, Ziraat Bankası da emeklileri unutmuyor ve onlara özel bir kredi paketi sunuyor. Emekliler, 19.350 TL tutarındaki ihtiyaç kredisi ile finansal ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekler.

Başvuru Süreci ve Detayları

Başvuru işlemleri oldukça basit. Ziraat Bankası’nın internet sitesine girip, kişisel bilgilerinizi eksiksiz doldurarak kolayca başvurabilirsiniz. Ancak, bu fırsattan yararlanabilmek için belirtilen tarihler arasında başvurunuzu tamamlamanız gerekiyor.

Emeklilere Sunulan Diğer Avantajlar

Ek ödemeler ve kredi fırsatları dışında, emeklilere sunulan başka avantajlar da bulunuyor. Bu avantajlar, emeklilerin yaşam kalitelerini artırarak daha rahat ve konforlu bir yaşam sürmelerine olanak tanıyor.

İhtiyaç Kredisi Tekliflerinin Karşılaştırılması

Tüketici kredisi almayı düşünen emekliler için, ülkedeki önde gelen bankaların ihtiyaç kredisi seçeneklerini inceledik. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank’ın tekliflerini karşılaştırdık:

Ziraat BankasıFaiz Oranı: %5,34
Aylık Taksit: 1.474,93 TL
Toplam Geri Ödeme: 53.194,23 TL
VakıfBank – Bireysel İhtiyaç KredisiFaiz Oranı: %5,40
Aylık Taksit: 1.487,73 TL
Toplam Geri Ödeme: 53.655,03 TL
Halkbank – Hızlı KrediFaiz Oranı: %5,60
Aylık Taksit: 1.530,63 TL
Toplam Geri Ödeme: 55.213,94 TL
Emekliler, bu fırsatları değerlendirerek mali durumlarını güçlendirebilir ve yaşamlarını daha konforlu hale getirebilirler.

# Bir, internet, Gelen

17 Nis 2024 - 14:45 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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