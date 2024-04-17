Paylaşımları gündem olan 'Bombacı Mülayim' polis çıktı

Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu'nun, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetleri, emniyet hizmetlerine tahsis edilen sivil aracı ve polis memuru olan eşinin görev yerinin sosyal medya platformu ‘X’ üzerinden paylaşılması üzerine Bitlis Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bu paylaşımların Trabzon Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru V.K. tarafından ‘BombacıMülayim01’ adıyla açılan hesaptan yapıldığı belirlendi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda V.K., 2 gün önce görev yaptığı Trabzon'da yakalanarak Terörle Mücadele Kanunu'nun 6’ncı maddesi (terörle mücadele eden personeli hedef göstermek) ve Türk Ceza Kanunu'nun 136’ncı maddesi (kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına vermek, yaymak ve ele geçirmek) kapsamında gözaltına alınarak Bitlis'e getirildi.

Polis memuru V.K.'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda el konulan dijital materyallerde yapılan incelemelerde, kişiye özel, gizli ve çok gizli ibareli yaklaşık 3 bin evrakı arşivlendiği belirlendi. V.K.’nin ayrıca hukuki yardım adı altında menfaat temin ettiği, kendisine para aktarımında bulunan birçok mağdurun da bulunduğu tespit edildi. V.K.'ye Bitlis'te asılsız bilgi aktardıkları tespit edilen polis memurları S. B. ve O.Z. de dün gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

EGM: V.K. HAKKINDA 'MESLEKTEN ÇIKARMA' DİSİPLİN CEZASI KARARI VERİLMİŞTİR

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne ait çeşitli verileri sosyal medya platformu üzerinden 'BombacıMülayim01' adıyla açtığı hesaptan paylaşan polis memuru V.K. hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "29 Mart 2024 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nca V.K. hakkında; 'Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte tek başına veya topluca bildiri dağıtmak ya da basın, haber ajansları, radyo ve televizyon kurumları ve diğer iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna yönelik bilgi, yazı ve demeç vermek' suçundan 'meslekten çıkarma' disiplin cezası ile; ayrıca yapmış olduğu diğer paylaşımlar nedeniyle 'göreve çıkılmaması için propaganda yapmak, kışkırtmak, zorlamak, karar alınmasını sağlamak, alınan bu karara katılmak veya karar uyarınca göreve çıkmamak' fiilini işlediği sübuta erdiğinden 2'nci kez 'meslekten çıkarma' disiplin cezası kararı verilmiştir. Emniyet Teşkilatımızda görevli 350 bin personelimiz, yılın 365 günü, gece gündüz demeden görev sorumluluğu bilinciyle canla başla çalışmaya devam etmektedir. 179 yıllık şanlı bir maziye sahip emniyet teşkilatımızda, hukuk ve disiplin kurallarımız işlemeye devam edecektir" denildi.

Kaynak: DHA