17 Nis 2024 - 14:36- Ekonomi G:

Emeklilere bölgesel destek geliyor! İşte devrim niteliğindeki düzenlemenin detayları...

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Emekli aylıklarında beklenen iyileştirmeyi sağlayamayan AK Parti, emekli aylığı en düşük seviyede olan ve başka bir geliri olmayan emeklilere bölgesel farklılıkları da dikkate alarak ihtiyaçlar doğrultusunda destek sağlamak için çalışma başlattı.

Emeklilere bölgesel destek geliyor! İşte devrim niteliğindeki düzenlemenin detayları... mask
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AK Parti, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına enerjiden kiraya çeşitli kalemlerde vereceği desteklerle çare bulmaya çalışıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emeklilerin desteklenmesine yönelik yeni bir çalışma başlattı. Emeklilerin bütçelerinde önemli yer tutan kira, enerji gibi gider kalemleri desteklenecek.

Kira, doğalgaz, elektrik desteği verilecek
Yapılan çalışmaya göre, desteklerden en düşük emekli maaşı alan ve ikinci bir geliri olmayan emekliler yararlanacak. Bu destekler emeklilerin yaşadıkları yer ve öncelikli ihtiyaçlarına göre farklılık gösterecek. Emeklilere verilecek destekler, kira, doğalgaz, elektrik, su, gıda şeklinde olabilecek. Halen çalışmaların devam ettiği, desteklerin tutarının ne olacağı hangi bölgede hangi desteklerin verileceği, bu desteklerin ne şekilde emeklilere aktarılacağına ilişkin detaylar çalışmanın tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak.

AK Parti kaynakları, emeklilerin destek beklentilerinin yaşadıkları bölgelere, illere göre farklılık gösterdiğine dikkat çekerken,  Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan ve evi olmayan emeklilerin kira yardımı ihtiyacı bulunurken,  kış şartlarının ağır ve uzun olduğu yerlerde doğalgaz, elektrik gibi enerji desteği verilebileceğini kaydettiler.

Sosyal yardım bütçesi kullanılacak
AK Partili kaynaklar emeklilere verilecek destekler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2024 bütçesinde yer alan sosyal destekler için ayrılan bütçenin kullanılacağını belirttiler. Şu anda bu konuda yasal bir düzenleme ihtiyacı öngörülmediğini de söyleyen AK Partili yetkililer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın koordinasyonunda desteklerin emekliye ulaştırılacağını belirttiler. 2024 Yılında Bakanlık bütçesinden sosyal yardımlar için 497 milyar lira ayrılmıştı.

AK Parti kaynakları, seçimden önce gündemden düşmeyen emekli aylıklarında iyileştirmenin ise şu anda gündemlerinde olmadığını, temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranı dikkate alınarak artış yapılacağını dile getirdiler.

Kaynak: Ekonomim

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17 Nis 2024 - 14:36 - Ekonomi

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