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Düğünde facia: Dansa kendini kaptıran gelin gözünü hastanede açtı

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Her gelin ve damat düğün günlerinin unutulmaz olmasını ister ve bir gelin de talihsiz bir tıbbi kazanın ardından kesinlikle unutulmaz bir gün geçirdi. Julie Benn ve Paul Richter çifti Pensilvaya'da yaptıkları düğün töreninde ilk dansları sırasında korkunç bir kaza yaşadı. Gelin Julie'nin ilk dans sırasında dizi çıkınca ikili soluğu hastanede aldı.

Düğünde facia: Dansa kendini kaptıran gelin gözünü hastanede açtı
Düğünde facia: Dansa kendini kaptıran gelin gözünü hastanede açtı
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde gerçekleştirilen düğün töreninde ilginç bir an yaşandı. İlk dansları için piste çıkmaya hazırlanan gelin ve damat tüm dikkatlerin üzerinde olduğu bir anda talihsiz bir kaza yaşadı.

Paul'un kız kardeşi Liz tarafından TikTok'ta çekilen görüntülerde Paul Julie'yi nazikçe geriye eğmeden önce ikili birlikte yavaş dans ederken görülüyordu; ancak bir şekilde Julie bu sırada dizini yerinden çıkarttı. Kocasına tutunarak dans pistinde topallayan gelin Julie acilen hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar gelinin dizini yerine yerleştirirken yüksek dozda ağrı kesici uygulandı. Gelin ve damat Julie'ye uygulanan tedavinin ardından düğün töreninin yapıldığı alana geri döndü. Tüm davetliler gelin ve damadı büyük bir alkışla karşıladı.

# Bir, düğün, Yüksek

17 Nis 2024 - 14:05 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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