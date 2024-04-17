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Erdoğan'dan net mesaj: "Biz bitti demeden bitmeyecek"

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AK Parti, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk TBMM grup toplantısını yaptı. Erdoğan, 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin "Sandıktan çıkan takdir hangi yönde olursa olsun başımızın üstünde yeri vardır" dedi. Siyasetçinin milletin iradesini küçümseme hakkı olamayacağını söyleyen Erdoğan, "81 ilimizde tek bir iktidar vardır o da 14-28 Mayıs seçimleriyle milletin ülkeyi yönetme yetkisi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez bitmeyecektir" dedi.

Erdoğan'dan net mesaj: "Biz bitti demeden bitmeyecek" mask
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Erdoğan, 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin "Sandıktan çıkan takdir hangi yönde olursa olsun saygındır, makbuldür, başımızın üstünde yeri vardır. Siyasetçinin milletin iradesini küçümseme yok sayma hakkı yoktur olamaz. 31 Mart seçimleri yüzde 40,5 oy oranıyla Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlandı" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Biliyorsunuz 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Seçimleri'ni gerçekleştirdik. Aldığımız güvenlik tedbirleri sayesinde seçimlerde herhangi bir asayiş sorunu yaşanmadı. Vatandaşlarımız iradelerini özgürce ortaya koydu. Bölücü örgüt yandaşlarının seçmeni baskı altına almaya yönelik faşizan teşebbüsleri başarıya ulaşamadı. Seçim günü milletimizin sergilediği demokratik olgunluk takdire şayandır. Demokrasimizin bir sandık sınavından başarıyla çıkmasını sağladık. 85 milyon olarak birlikte var olduğumuzu tüm dünyaya yeniden gösterdik."

'CUMHUR İTTİFAKI SON SEÇİMLERDEN ALNININ AKIYLA ÇIKMIŞTIR'

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklara karşı meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı da son seçimlerden alnının akıyla çıkmıştır. Cumhur İttiifakı olarak birlikte hareket ettiğimiz MHP'nin genel başkanı sayın Devlet Bahçeli'ye ve ülkücü kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Bir sandık sınavını da başarıyla veren ittifakımız Türkiye'nin bekasının teminatı olmayı sürdürecektir.

'SANDIKTAN ÇIKAN TAKDİR HANGİ YÖNDE OLURSA OLSUN...'

Sandığın gücüne güç katan her seçim Türkiye için tarihi bir kazanım demektir. Sandıktan çıkan takdir hangi yönde olursa olsun saygındır, makbuldür, başımızın üstünde yeri vardır. Siyasetçinin milletin iradesini küçümseme yok sayma hakkı yoktur olamaz. Bize oy versin vermesin iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarımıza minnettarız. YSK'nın kesin sonuçları açıklamasının ardından 31 Mart seçim maratonu tamamlanacaktır. YSK şimdiye kadar 3 ilçe 4 belde olmak üzere 7 yerde seçimlerin yenilenmesine karar vermiştir. Bu seçimlerin ilk göze çarpan özellik katılım seviyesinin düşüklüğüdür yüzde 78 katılım oranıyla 31 Mart seçimleri son 20 yıldaki en düşük katılımlı yerel seçim olarak kayıtlara geçmiştir. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oylarını olumsuz etkilemiştir. 16 milyon seçmenin iradesi sandığa yansımamıştır. 31 Mart seçimleri yüzde 40,5 oy oranıyla Cumhur İttifakı'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

CHP'YE HATAY TEPKİSİ

Hatay 6 Şubat depremlerinden beri en çok örselenen şehrimiz oldu. Hatay ile aramızı bozmak için çok uğraştılar. 31 Mart seçimleriyle Hatay kendi üzerinden oynanan bu kirli senaryolara karşı tavrını çok net bir şekilde ortaya koymuştur. YSK'nın baskı altına alınması dahil her yol denenmiş ölülere oy kullandırıldığı gibi akla ziyan pek çok yalan söylenmiştir. CHP'nin milli irade hazımsızlığı ayyuka çıksa da YSK bu hezeyanlara karşı son noktayı koymuştur. Bölücü terör örgütünün şehirlerimize tekrar musallat olmasına kesinlikle fırsat vermeyeceğiz.

Sonuçlar bakarak bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar olduğunu görüyoruz genel seçime havasına girmek suretiyle sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar... Birileri kendilerince yerel iktdar merkezi iktidar diye Türkiye'de ikili bir yapı ihdas etmeye çalışıyor. Bu tarz söylemler ham bir hayalden ibaettir. 81 ilimizde tek bir iktidar vardır o da 14-28 Mayıs seçimleriyle milletin ülkeyi yönetme yetkisi verdiği Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Sapla samanı karıştırmaya çalışanları bu gerçekle yüzleşmeye davet ediyorum.

'MİLLETİMİZ KAPSAMLI ÖZELEŞTİRİ İSTEDİ'

Milletimiz bizden kapsamlı cesur bir özeleştiri yapmamızı istemiştir. Bu mesajların gereğini mutlaka yerine getireceğiz. Enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Sandığa gitmeyenlerin gidip farklı tercihte bulunan vatandaşlarımızın mesajlarını en doğru biçimde okuyacağız. Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz.

'BİZ BİTTİ DEMEDEN HİÇBİR ŞEY BİTMEZ BİTMEYECEKTİR'

Her seferinde düştüğümüz yerden doğrulduk kalktık ve yolumuza kararlılıkla devam ettik. Biz bugünlere bir anda gelmedik. AK Parti'nin son yerel seçimde aldığı oy oranları üzerinden bir taraf sevinç çığlıkları atıyor bir taraf olumsuz tablo çiziyor. Bunlar AK Parti'nin nasıl bir parti olduğunu anlamamışlar. Bunlar nereden nasıl geldiğimizi anlamamışlar. Beyler bayanlar şunu herkes görsün ve bilsin biz bitti demeden hiçbir şey bitmez bitmeyecektir. Biz bu ülkenin en dinamik partisiyiz heyecanımız ilk güngü gibi dipdiri. Eksikleri giderir tekrar yola koyuluruz kimse sevinmesin umutlanmasın biz buradayız. Sapasağlam dimdik ayaktayız. Bu seçim sonuçlarını bir fırsat bilerek AK Parti'yi yıpratmaya kalkışanları gayet iyi biliyoruz.

Eleştiri özeleştiri tamam ama AK Parti teşkilatını özeleştiri maskesi altında hırpalamaya çalışanlara da asla müsaade etmeyiz. Medyadan sosyal medyadan AK Parti'ye ayar vermeye çalışanlara rıza göstermeyiz. Burada muhalefete de ekmek çıkmaz. Bugünden itibaren halkımızın içine gireceğiz başımız dik şekilde milletimize hizmeti sürdürüceğiz. Bu harekette şımarıklık olmaz."

Kaynak: Karar

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17 Nis 2024 - 13:04 - Siyaset

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