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Asker üniformasıyla şov yaptıran işletme sahibi bedelini ağır ödedi

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16 Nisan'da sosyal medyada paylaşılan ve "İstanbul'da yabancı bir şahsa ait lüks restoranda, şov yapmak için asker üniformasını giyip servis yapmışlar" ifadeleriyle yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı. İşletmede çalışan 3 yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edilmesine karar verildi, ayrıca olayın meydana geldiği iş yerinin Turizm İşletme Belgesi iptal edildi.

Asker üniformasıyla şov yaptıran işletme sahibi bedelini ağır ödedi mask
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İstanbul'da lüks bir restoranda şov yapmak için garsona asker üniforması giydirip servis yaptırılması sosyal medyada büyük tepki çekti. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hem şahıs hem de işletme hakkında soruşturma başlatırken İstanbul Valiliği'nden bir açıklama geldi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerin ardından çalışma başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu işletmenin Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa mahallesinde faaliyet gösterdiği ve T.C. vatandaşı A.K.'ye ait olduğu belirlenmiştir. Videoda yer alan kişinin, işletmede çalışan yabancı uyruklu Y.J. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili, işletme sahibi A.K., işletme mesul müdürü A.G. ile görüntülerde üniforma ile servis yapan işletme çalışanı Y.J. olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şahıslarla ilgili 'Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçundan adli işlem başlatılmıştır.

SINIRDIŞI EDİLECEKLER
Açıklamanın devamında oturma izinleri olmayan çalışanların sınır dışı edildiği bilgisine yer verilirken 'Çalışmaların devamında, işletme içerisinde oturum izinleri olmadığı belirlenen ve sigortasız olarak çalıştıkları tespit edilen M.I., A.R., H.M.Y.A. isimli yabancı uyruklu şahıslar muhafaza altına alınmış ve sınır dışı işlemleri başlatılmıştır. Ayrıca olayın meydana geldiği iş yerinin Turizm İşletme Belgesi iptal edilmiştir."

Kaynak: Sondakika

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17 Nis 2024 - 12:19 - Gündem

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