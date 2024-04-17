Son Dakika! Asgari ücrete ara zam tartışmasına son noktayı koydu: Bakan Işıkhan'dan flaş açıklama

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete bu sene ara zam yapılmayacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret ara zam gelecek mi sorusunu, Kabine toplantısı sonrası açıkladı. Bakan Işıkhan "Temmuz'da asgari ücrete ara zam gündemimizde yok" dedi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.