Alanya kırsalında yollara yaz bakımı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, ilçedeki yollarda yaz sezonu hazırlıklarına başladı. Alanya’nın kuzey, doğu ve batısındaki mahalle yollarının yanı sıra yayla yollarında da çalışmalar devam ediyor. Alanya ve Gündoğmuş sakinlerinin ana güzergah olarak kullandığı Taşatan Yolu’nda bakım onarım ve yama çalışması gerçekleştirildi. Diğer yandan Alanya’nın Demirtaş bölgesinde bulunan Beldibi Mahallesi grup yolunda ise şarampol temizliği ve dolgu çalışması yapıldı. (Antalya BŞB/ BÜLTEN)