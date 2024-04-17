Araç muayenesinde SON DAKİKA kararı: Yeni dönemde artık bu şart istenecek

Randevu Sistemiyle Daha Düzenli Muayene Süreci:

TÜVTÜRK’ün açıklamasına göre, araç muayeneleri artık sadece internet üzerinden alınacak randevularla gerçekleştirilecek. Bu yeni sistem, özellikle gezici istasyonların bulunduğu bölgelerdeki araç sahiplerine büyük bir kolaylık sağlayacak.

Yeni Uygulama ile Trafik Güvenliği ve Çevre Koruma Hedefi:

Bu adımın temel hedefi, trafikteki araçların güvenliği ve çevre korumasını sağlamak. Aynı zamanda araç sahiplerinin muayene sürecindeki sıkıntılarını azaltmak da amaçlanıyor. TÜVTÜRK, bu yeni uygulama ile trafik güvenliği ve çevre koruma konularında önemli bir adım atmış olacak.

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü ve Egzoz Pulu:

Araç sahipleri, Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü testi sonucunda alacakları “Egzoz pulu” ile muayene sırasında ek test yaptırmaktan muaf olabilecek. Bu uygulama, emisyon düzeylerinin kontrol altında tutulmasına ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlayacak.

Gezici İstasyonlar ve Randevu Bilgileri:

TÜVTÜRK’ün gezici istasyonları, araç sahiplerine yoğunluğu azaltarak işlemleri daha düzenli hale getiriyor. Araç sahipleri, TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesinden gezici istasyonların bulunduğu bölgeleri ve uygun randevu tarihlerini kontrol edebilirler.

Bu kritik değişiklik, araç muayenesi süreçlerinde yeni bir dönemi başlatırken, araç sahiplerinin muayene işlemlerini daha kolay ve etkili bir şekilde planlamalarına olanak tanıyor. TÜVTÜRK, bu adımla hem araç sahiplerinin hem de trafikteki diğer kullanıcıların güvenliğini artırmayı hedefliyor.