- Gündem

Meteoroloji birçok ili uyardı: Kuvvetli yağışlar geri geliyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere İstanbul dahil birçok il için yağmur uyarısı yapıldı. Rapora göre; bugün Edirne, Kırklareli, İzmir'de gök gürültülü sağanak ve sağanak öngörülüyor. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji birçok ili uyardı: Kuvvetli yağışlar geri geliyor mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Batı kesimlerin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla etkileneceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

ART ARDA UYARILAR GELDİ

Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Bu bölgelerde dikkatli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 1-3 derece artması beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgar genellikle güneyli yönlerden esecek olup, güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgarlar bekleniyor. Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

MGM'nin uyarıları arasında, kuvvetli rüzgar uyarısı öne çıkıyor. Özellikle Marmara'nın batısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunduğundan, bu bölgelerde de dikkatli olunması gerekiyor.

Bölgesel hava tahminlerine göre:

  • Marmara'da Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
  • Ege'de Afyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Manisa parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
  • Akdeniz'de Adana, Antalya, Hatay ve Mersin az bulutlu ve açık, batı çevrelerinde yer yer çok bulutlu olacak.
  • İç Anadolu'da Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Konya parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde bulutlanma olacak.
  • Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Sinop ve Zonguldak parçalı ve az bulutlu geçecek.
  • Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya, Samsun, Tokat ve Trabzon parçalı ve az bulutlu olacak, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi devam ediyor.
  • Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Malatya ve Van parçalı ve az bulutlu, çığ tehlikesi devam ediyor.
  • Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa az bulutlu ve açık olacak.

Kaynak: Karar

# sağanak, Olacak, rüzgar, Hava, Yer, Yüksek, Antalya, meteoroloji

17 Nis 2024 - 11:15 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Feci kaza! Otomobil göle uçtu  mask
Feci kaza! Otomobil göle uçtu 
Şiddet gördüğünü iddia etti! Eski kocasını bıçaklayarak öldürdü mask
Şiddet gördüğünü iddia etti! Eski kocasını bıçaklayarak öldürdü
Eski kaptan Ümit Özat, Zafer Partisi'ne katıldı! mask
Eski kaptan Ümit Özat, Zafer Partisi'ne katıldı!
Son dakika! Lokanta ve kafelere KDV zammı geliyor mask
Son dakika! Lokanta ve kafelere KDV zammı geliyor
Alanya Belediye Başkanı Özçelik'ten teleferik talimatı mask
Alanya Belediye Başkanı Özçelik'ten teleferik talimatı
Dikkat! O maden suyunu sakın içmeyin. Toplatılma kararı alındı mask
Dikkat! O maden suyunu sakın içmeyin. Toplatılma kararı alındı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber