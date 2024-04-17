Meteoroloji birçok ili uyardı: Kuvvetli yağışlar geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Batı kesimlerin çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla etkileneceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

ART ARDA UYARILAR GELDİ

Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam ediyor. Bu bölgelerde dikkatli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 1-3 derece artması beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgar genellikle güneyli yönlerden esecek olup, güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgarlar bekleniyor. Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor.

MGM'nin uyarıları arasında, kuvvetli rüzgar uyarısı öne çıkıyor. Özellikle Marmara'nın batısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunduğundan, bu bölgelerde de dikkatli olunması gerekiyor.

Bölgesel hava tahminlerine göre:

Marmara'da Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Ege'de Afyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Manisa parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Akdeniz'de Adana, Antalya, Hatay ve Mersin az bulutlu ve açık, batı çevrelerinde yer yer çok bulutlu olacak.

İç Anadolu'da Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Konya parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde bulutlanma olacak.

Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Sinop ve Zonguldak parçalı ve az bulutlu geçecek.

Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya, Samsun, Tokat ve Trabzon parçalı ve az bulutlu olacak, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi devam ediyor.

Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Malatya ve Van parçalı ve az bulutlu, çığ tehlikesi devam ediyor.

Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa az bulutlu ve açık olacak.

Kaynak: Karar