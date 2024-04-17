Bir tıkla 10 milyon TL'si buhar oldu! 200'e yakın kişiyi aynı yöntemle dolandırmışlar...

İşadamı A.A. 1 yıl önce gittiği İtalya seyahatinde kullandığı telefonuna "Telefonunuza virüs bulaştı" şeklinde bir bildirim aldı. Sabah'ın haberine göre, A.A. bildirimi takip ederek "virüs temizleme programı" indirdi. 3 gün sonra Ereğli'ye dönen A.A. telefonunu tamirciye bıraktı. Tamirciden sonra bankaya giden A.A. hesabından 9 milyon 850 bin TL'nin çekildiğini gördü.
KRİPTO PARA AYRINTISI
Polis yaptığı incelemede dolandırıcılara ait izleri takip etti. Dolandırıcıların A.A.'nın hesabından çekilen 5 milyon TL'yi S.Ö.'nün kripto para cüzdanlarına gönderdikleri, kripto para cüzdanlarını kullanarak paranın izini kaybettirdikleri ortaya çıktı.
LÜKS OTELLERDE KALDILAR
Şüphelilerin diğer 4 milyon 850 bin TL'nin de aynı yöntemle izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. Dolandırıcıların, banka hesaplarını komisyon karşılığında kiraladıkları ve parayı harcamak için lüks otellerde kaldıkları tespit edildi.
Otel odasında gözaltına alınan bazı şüphelilerin üstlerinde yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi.
Şüphelilerin telefonlarında 182 kişinin kripto para ve banka hesapları ile kimlik fotoğraflarının bulunduğu ve para transferlerinin resimlerinin de başka bir telefonla çekilerek depolandığı kaydedildi.
Öte yandan, uzmanlar bu tarz dolandırıcıların önüne geçmek için vatandaşları, bilinçli olmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.