Alanya'da korkunç kaza: Belediye otobüsü kadını ezdi! Hastanede yaşam savaşı veriyor

Edinilen bilgiye göre, alanya Kleopatra emniyeti civarında kaldırımda yürüyen 39 yaşındaki Madina Baykara isimli 1 çocuk annesi kadına belediye otobüsü çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan talihsiz kadın çevredekilerin ihbarı ile gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan kadının durumunun ciddiyetinin koruduğu bildirildi.

Kazayı yapan belediye şoförünün iddiaya göre hap kullandığı ve olay yerinden kaçtığı gelen iddialar arasında.

Talihsiz kadının eşi Kadir Baykara gazetemize verdiği beyanatta eşinin bir çok yerinde kırıkların olduğunu ve beyin kanaması ile mücadele ettiğini aktardı