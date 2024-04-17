Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edilen Antalyalı Dilara ortaya çıktı

Metin Akpınar'dan sonra Uğur Dündar gündeme bomba gibi düştü. Metin Akpınar’ın kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkan Duygu Nebioğlu gündeme damga vuran ifadeler ve iddialarda bulundu.



Nebioğlu'nun “Ablamın babası da ünlü bir gazeteci” demesinin ardından olaylar büyüdü. Duygu Nebioğlu'nun annesi Suphiye Orancı ise henüz ortaya çıktı.

İDDİALAR BİTMİYOR! "UĞUR DÜNDAR'A BENZİYOR"





Nebioğlu’nun iddiasının ardından İstanbul dışındaki bir şehirde birkaç yıl önce açılan davanın taraflarından birinin Uğur Dündar olduğu ortaya çıktı. Hürriyet'in haberine göre; Nebioğlu’nun ablası Dilara G. tarafından açılan davada, mahkeme DNA testi istedi.



Adli Tıp Kurumu’ndan gelen DNA raporunun sonuç kısmı şöyleydi: “Elde edilen sonuçlara göre baba olduğu iddia edilen İsmail Uğur Dündar adlı şahsın Dilara G. adlı şahıs için biyolojik babalığı reddedildi.”

Uğur Dündar yaşananlardan sonra şu açıklamayı yaptı:



“Bugünkü bir gazetede hakkımda babalık davası açıldığı ve haziran ayında karara bağlanacağı açıklanmış. Bugüne kadar mahkemenin aldığı gizlilik kararına titizlikle uyduk ve hep sustuk. Ama mademki karşı taraftan biri konuştu, kısaca net bir cevap vereyim. Mahkemenin her iki tarafı sevk ettiği ve son sözü söyleyecek kurum olan Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti. Benim ve avukatım Murat Ergün için konu kapanmıştır.”

"MANKEN GİBİ KADIN"



Metin Akpınar’ın kızı ise iddiasını sürdürerek bir iddiada daha bulundu. Duygu Nebioğlu ise DNA raporunun sonucunun değiştirildiğini öne sürdü. Nebioğlu, ablasının haziran ayında mahkemeden çıkacak karara itiraz etmeye hazırlandığını açıkladı.





Duygu Nebioğlu “Ben Metin Akpınar’dan önce Uğur Dündar’ı öğrenmiştim. 2008’den beri bildiğim bir konu bu. Kimsenin itibarıyla oynamamaya çalıştık senelerce. Ablamın davası 2 yıldır sürüyor. Ablamı ifşa etmediğim gibi Uğur Dündar’ı da ben ifşa etmedim. Kendisinin açıklamasını gördüm ama ben babama nasıl benziyorsam, ablam da Uğur Dündar’a benziyor. Saçları turuncu, uzun boylu, manken gibi bir kadın. Şu an basın yasağı devam ettiği için sessiz kalmayı tercih ediyor. İtiraz dilekçesini hazırlıyoruz. Uğur Dündar, DNA raporunu yasal olmayan şekilde bir gazeteciye göndermiş, o gazeteci de bana gönderdi. Raporun sonucuyla oynandığını düşünüyoruz. Elbette bu konuyu kanıtlayacağız annem de ortaya çıkarsa. Kendisi annemle birlikteliğini de inkâr etmiş" dedi.



Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edilen Dilara isimli kadının görüntüsü de ortaya çıktı. Dilara'yı görenler "Manken gibi kadın", "Yalnız cidden benziyor", "Uğur Dündar'a benzettim" yorumları geldi.