Kaza yapan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Nuh S. yönetimindeki 01 D 0202 plakalı pikap ile Eyüp Ç. (43) idaresindeki 01 AED 062 plakalı otomobil Varsaklar Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücüsü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.