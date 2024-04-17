Bu kadarı da pes: Asıl yaşını sır gibi saklıyor! 57 yaşında ama aslında...

Herkes genç bir görünüme sahip olmak ister, uzmanlar bu kapsamda dengeli beslenme ve hareketli bir yaşam tarzının vücudu dinç tutabileceğini belirtiyor.
Brezilya’da yaşayan 57 yaşındaki bir adamın görüntüsü, uzmanların ifadelerini destekler nitelikte 1967’de doğan 57 yaşındaki adamın görüntüsü 27 yaşında genç bir adamı çağrıştırıyor. Ya şunu diyon kimse onun 57 yaşında olduğuna inanmıyor.
BU KADARI DA OLMAZ ARTIK!
Genç görünmek, bazı estetik işlemleri, bakımlı bir cilt ve sürekli olarak spor yapan bir vücutla mümkün. Ancak 57 yaşındaki adam görüntüsüyle bu kadarı da olmaz dedirtiyor.
The Sun'da yer alan habere göre,The Sun'da yer alan habere göre, Edson, hayatının büyük bölümünde fitness ve sağlıkla ilgilendiğini ancak bu konuya olan bağlılığının çok inişli çıkışlı olduğunu söyledi. Ancak 40 yaşına geldiğinde sağlığının önemini ve bunu ciddiye alması gerektiğini fark etmeye başladıkça her şey değişti. Sosyal medya aracılığıyla öğrendiği egzersiz, beslenme ve zihinsel sağlık rutinlerinden ilham alarak mümkün olduğunca az yaşlanmaya odaklandı.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.