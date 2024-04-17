Flaş uyarı: O iki il kara kış yaşayacak! Hazır olun...

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar rüzgarın güney ve batı yönlerden; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği duyuruldu.

İSTANBUL İÇİN FLAŞ UYARI

Öte yandan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini belirterek, hafta sonu İstanbul dahil 5 ilde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını ifade etti.

Şen, perşembe günü Marmara'dan başlayarak bir yağışlı sistemin geleceğini belirterek, "Sıcaklıklar perşembeden sonra düşmeye başlayacak. Cumartesi günü özellikle Ege ve Marmara'nın batısında İstanbul'da dahil olmak üzere kuvvetli yağışlar meydana gelecek.

Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren, özellikle Marmara, Bodrum, İzmir, Çanakkale, Edirne ve İstanbul'da -çok etkili olmasa da- kuvvetli yağış var. Bu yağışlarda su baskını riski çok yüksek. Su baskını yapabilir, özellikle sahil kesiminde." ifadelerini kullandı.

"İKİ DEĞİŞİK MEVSİMİ PEŞ PEŞE YAŞAYACAĞIZ."

Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Marmaris'te olanlar, Fethiye'de olanlar denizdeki araçlarını kontrol altına almaları gerekecek gibi gözüküyor. Yağış Perşembe gününden itibaren geliyor.

Yani Marmara'da ve Ege bölgesinde yağışı göreceğiz. Hatta yarın da yöresel olarak Ege bölgesinde yağış var ama kuvvetli yağış hafta sonu. Cuma gününden itibaren bu yaz sıcaklıkları aniden düşmeye başlayacak, hissedilir derecede. İstanbul'da sıcaklık hafta sonu yaklaşık 10 derece birden düşecek.

Hafta sonu montları giyeceğiz tekrar. Nerelerde giyeceğiz? Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesi de dahil olmak üzere. Bu hafta iki değişik mevsimi peş peşe yaşayacağız.

Genel olarak ise çok sıcak bir yaz olacak. Yağışlarda çok büyük azlık var. Kuraklık bizi biraz düşündürecek gibi gözüküyor bu sene."

Kaynak: Kamu Son Haber