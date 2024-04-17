- Ekonomi

TOKİ'den kaçırılmayacak konut fırsatı!

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Birikimini mantıklı bir yatırımla değerlendirmek isteyenler ve sürekli gelir getirecek pasif bir gelir oluşturmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat doğdu.

TOKİ'den kaçırılmayacak konut fırsatı! mask
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Gayrimenkul fiyatlarının tavan yaptığı bu günlerde sunulan bu özel fırsat, 48 ilde arsa sahibi olmak isteyenler için yeni bir dönemi başlatacak. En az 10.000 TL'si olanlar, bu tekliften nasıl yararlanacaklarını merak ediyor olabilirler.

Uzun süredir toprak sahibi olabilmenin yollarını arayanlar, 48 ilde başlayacak olan arsa satışı kurasına katılabilirler.

Oldukça uygun fiyatlarla ömürlük bir yatırım sahibi olmak isteyenlerin ve yükselen enflasyona rağmen parasını korumak isteyenlerin başvurabilecekleri bu özel fırsat için ilk duyuru TOKİ'den geldi.

Ev almakta zorluk çekenler ve kendi arsasını satın alıp üzerine ev yapmayı düşünenler için uygun fiyatlı arsa satışları resmen başladı.

NASIL BAŞVURULABİLİR?

TOKİ tarafından ilan edilen resmi duyuruda, %25 peşinat verenlerin bu kampanyaya katılabileceği ifade edildi. Üstelik arsa fiyatı 24 ay vade ile taksitlendirilerek KDV istisnası ile birlikte satın alınabilecek.

Açık artırma tarihleri de belli oldu. 48 ilde farklı zamanlarda başlayacak olan açık artırmaya 24 Nisan tarihi itibariyle online ortam üzerinden başvurulabilecek.

HANGİ İL, NE ZAMAN BAŞVURULABİLECEK? VE NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?

TOKİ tarafından belirlenen en düşük gayrimenkul için ödenecek teminat tutarı belli oldu. 10.000 TL yatırım yapanlar kendilerine ait tapuya sahip olabilecekler.

48 ilde başlayacak olan açık artırma satışları ile ilgili resmi açıklama geldi. Ankara, Mersin, Konya, Mardin ve Balıkesir'de satışı yapılacak arsalar için 24 Nisan 2024 tarihi başlangıç olarak kabul edildi.

Denizli, İstanbul ve İzmir gibi iller için 25 Nisan; Isparta, Gaziantep, Düzce, Çanakkale, Tekirdağ, Yozgat gibi iller için ise 26 Nisan tarihine dikkat etmek gerekecek.

TOKİ'den kaçırılmayacak konut fırsatı!

Kaynak: Kamu Son Haber

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17 Nis 2024 - 02:21 - Ekonomi

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