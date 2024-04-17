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Akılalmaz olay: Akrep yiyerek canına kıydı!

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Bilal Yiğit adındaki 56 yaşındaki bir kişi, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Hasancık köyünde yaşayan ve bunalım sonucu 2 akrep yedi.

Akılalmaz olay: Akrep yiyerek canına kıydı! mask
Akılalmaz olay: Akrep yiyerek canına kıydı!
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Kayseri'de yaşanan olayda bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yiğit, bu olayın ardından yolcu otobüsüyle Artvin'e gitmek üzere yola çıktı.

Ancak yolculuk sırasında Samsun'un Havza ilçesinde otobüsün içinde fenalaştı.

Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Bilal Yiğit, "köyünde ölmek için 2 akrep yediğini" söyledi.

Durumu ciddi olan Yiğit, daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yiğit'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Ölüm sebebinin otopsi sonucu netlik kazanacağı belirtildi.

Akılalmaz olay: Akrep yiyerek canına kıydı!
Akılalmaz olay: Akrep yiyerek canına kıydı!

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, eğitim, Devlet

17 Nis 2024 - 02:16 - Asayiş

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