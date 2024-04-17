Cumhurbaşkanından atama bekleyen öğretmenler için hamle: Hazırlıklara başlanıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Öğretmen atamalarıyla ilgili olarak, yakın bir zamanda yeni atamaların yapılacağının haberini verdi. Erdoğan, yakın zaman bir miktar atama yapılacağını duyurdu.
"ATAMALAR FAZLA UZAMAYACAK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen atamalarına ilişkin soruya, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor" şeklinde yanıt verdi.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.