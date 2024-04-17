Cumhurbaşkanından atama bekleyen öğretmenler için hamle: Hazırlıklara başlanıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Öğretmen atamalarıyla ilgili olarak, yakın bir zamanda yeni atamaların yapılacağının haberini verdi. Erdoğan, yakın zaman bir miktar atama yapılacağını duyurdu.

"ATAMALAR FAZLA UZAMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen atamalarına ilişkin soruya, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şimdi rakam vermek doğru olmaz Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor" şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: Kamu Son Haber