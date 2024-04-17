- Ekonomi

Memur ve emeklinin yeni maaşı belli oldu: İşte yeni rakam...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon verilerine göre, memurların meslek meslek maaş hesaplama tabloları netleşti.

Memur ve emeklinin yeni maaşı belli oldu: İşte yeni rakam... mask
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Türkiye'de 3,7 milyon memur ve yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisi bulunuyor. 6 milyonu aşkın memurun maaşı Temmuz zammıyla yeniden belirlenecek.

Memur maaşları, her yıl 6 ayda bir enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla belirleniyor. Ocak 2024'te yüzde 29,78'lik enflasyon farkına ek olarak yüzde 15 toplu sözleşme zammı yapılarak memur maaşları yüzde 49,25 oranında arttırıldı. Ocak zammıyla birlikte en düşük memur maaşı 32 bin 860 liraya, ortalama memur maaşı da 25 bin 15 liradan 37 bin 220 liraya yükselmiştir. Bu da her memurun maaşının ortalama olarak 12 bin 205 lira arttığı anlamına gelmektedir. 2023 Temmuz zammı öncesinde ise ortalama memur maaşı 14 bin lira civarındaydı.

ZAM ORANI NETLEŞİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bu açıklama ile birlikte 2024 yılının ilk yarısı için 6 aylık enflasyon rakamları da kesinleşmiş olacak.

İŞTE RAKAMLAR!

TÜİK tarafından mart ayına açıklanan verilere göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,16 olurken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti. Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya gerileyerek düşüş gösterdi. Bu durumda 3 aylık enflasyon rakamı da yüzde 15,06 olarak hesaplandı. Haziran ayı enflasyonu da ilave edildiğinde bu rakamın yüzde 24-25 civarında olması bekleniyor.

Öte yandan kesinleşen 3 aylık enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile memur maaş hesaplama tabloları netleşti:

Memur ve emeklinin yeni maaşı belli oldu: İşte yeni rakam...

Kaynak: Kamu Son Haber

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17 Nis 2024 - 02:09 - Ekonomi

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