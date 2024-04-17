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Bakanlıktan flaş hamle: Binlerce işletmenin sözleşmesini feshetti

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Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin staj ve çıraklık yaptığı 8 bin 406 işletmenin sözleşmesini, iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun olmadığı nedeniyle iptal etti.

Bakanlıktan flaş hamle: Binlerce işletmenin sözleşmesini feshetti mask
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MEB öğrencilerin staj yaparken ölümle riski ile karşılaştığı 8 bin 406 işletme belirledi ve bu işletmelerin sözleşmesini feshetti.

Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 2 Şubat 2024'te "Mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği" konulu bir genelge yayımlandı.

MEB 81 ilde uygulanan genelge ile işletmelerde öğrencilerin staj yaptığı ve mesleki eğitim aldığı atölye ve laboratuvarların, iş sağlığı ve güvenliği bakımından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılıp yapılmadığına ilişkin inceleme başlattı.

HÜKÜMLERE UYMADIĞI AÇIKLANDI

Hazırlanan raporlara göre, 94 bin 301 işletmeye yönelik meslek birlikleriyle denetimler yapıldı. Çalışma sonucunda bugüne kadar bu işletmelerden iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun olmayan 8 bin 406'sının sözleşmesi iptal edildi.

YENİ İŞLETMELERDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKLER

Bu işletmelere, gerekli koşullar sağlanana kadar staj ya da beceri eğitimleri için öğrenci verilmeyecek. Sözleşmesi feshedilen iş yerlerindeki öğrenciler, belirlenen sağlıklı çalışma koşulları bulunan yeni işletmelerde eğitimlerini sürdürecek.

Genelge kapsamında diğer yandan 425 bin 821 öğrenci ile 38 bin 697 personel, öğretmen ve yöneticiye iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bir dizi eğitim verildi.

Bakanlıktan flaş hamle: Binlerce işletmenin sözleşmesini feshetti

Kaynak: Kamu Son Haber

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17 Nis 2024 - 02:06 - Ekonomi

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