- Ekonomi

Emekliler sokaklara döküldü! "En düşük emekli maaşı 35 bin TL olacak!"

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Geçim sıkıntısı altında inleyen emekliler çeşitli etkinliklerle sokağa inmeye başladı. Eskişehir'de bir grup emekli, maaşlarında düzenleme yapılması için imza kampanyası başlattı.

Emekliler sokaklara döküldü! "En düşük emekli maaşı 35 bin TL olacak!" mask
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Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi Hamamyolu Caddesi’nde emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesi için imza kampanyası düzenlendi. Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, yoksulluk sınırının 63 bin lirayı geçtiğini buna göre en düşük emekli maaşının 35 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Emeklilerini açtığı imza kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Topladıkları imzaları TBMM’ye göndereceklerini söyleyen Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, iktidara ve siyasi parti temsilcilerine seslenerek, emekli maaşlarında emeklileri geçindirecek düzeyde bir düzenleme yapılmasını istedi.

EMEKLİLER "YOK SAYILDIK" DEDİ

Artık emeklilerin geçinemediğinin altını çizen Ali Paşa Şanlı siyasal, ekonomik ve sosyal krizin derinleştiği yoğun bir dönemde yerel seçimlerin yaşandığını, bu süreçte seslerini duyurmak için ellerinden geleni yaptıklarını ama buna rağmen emeklilerin yok sayıldığını söyledi.

16 milyon emeklinin taleplerini her ortamda anlatmaya çalışacaklarını dile getiren Ali Paşa Şanlı, "Yurdumuzda yoksulluk sınırı 63 bin lirayı geçmiş. Açlık sınırı bile 24 bin lirayı geçmiş. 10 bin lira emekli maaşı bir çocuğun ihtiyaçlarını bile karşılamıyor. Onun için yeniden bir düzenleme yapılmasını istiyoruz, adaletli gelir dağılımını savunuyoruz." diye konuştu.

Seçimlerin ardından seslerine kulak vermeyen iktidar ve ortağının yerel seçim sonuçlarını gördüğünü belirtene Ali Paşa Şanlı, "Siyası partiler de gördü ve gerçekten emeklilerin haklarında, taleplerinde ne kadar haklı olduklarını bütün uyarıları yok sayanları sandıkta yok sayabileceğimizi sandık sonuçları açıklandığında hepsi de gördüler." diye konuştu. Ali Paşa Şanlı, intibak yasasının tekrar çıkarılmasını istediklerini, en düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına endekslenerek 35 bin liraya çıkarılmasını sonrasında yoksulluk sınırına çıkarılması için yasak düzenleme yapılmasını istediklerini söyledi. Ali Paşa Şanlı "Bu haklı taleplerimizden sadece emeklilerin değil adaletli gelirli dağılımı için bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Tüm dul, yetim ve engellilerin de bu haklara sahip olması için düzenleme yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Emekliler sokaklara döküldü!

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, Sosyal

17 Nis 2024 - 01:54 - Ekonomi

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