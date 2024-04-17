Çıkırıkçı kısa kesti

TRENDYOL Süper Lig'in 32. haftasında önceki akşam Galatasaray'ı Oba Stadyumu'nda konuk eden Corendon Alanyaspor, ilk yarısı golsüz sona eren maçtan 4-0 mağlup ayrılarak 7 maç sonra sahadan puansız ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor'un yardımcısı antrenörü Orhan Çıkırıkçı, soru almayacağını ve kısa bir açıklama yapacağını söyledi. Takımını mücadelesinden dolayı tebrik eden Çıkırıkçı, "İyi mücadele ettik. Skor ne olursa olsun oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Diğer taraftan Fatih hocamızın taç veya ofsaytın devamında çok kolay atılmasını anlayamadık. Yani bütün hocalar kendi alanlarını terk ediyor. Biz de terk ediyoruz. Yani bu kadar basit, bu kadar kolay atılması bana biraz tuhaf geldi. Gelip uyarabilirdi, konuşabilirdi ama önümüzdeki haftalara bakacağız" diye konuştu. AA

Kaynak: Spor SERVİSİ