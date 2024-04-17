- Eğitim

'2024 rekorlar yılı olacak'

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15-22 NİSAN tarihlerinde düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ), sektörün öncü isimlerinin katıldığı panel ve resim sergisinin açılışıyla başladı.

'2024 rekorlar yılı olacak' mask
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Turizm cenneti Alanya’da her yıl büyük bir coşkuyla karşılanan 15-22 Nisan Turizm Haftası etkinlikleri, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi öncülüğünde düzenlenen, Eyes Of Alanya Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi ile Turizm Stratejileri ve Trendleri Paneli ile başladı. Rektörlük Binası Fuaye alanında düzenlenen fotoğraf sergisi ile başlayan etkinlikler, daha sonra İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen panelle devam etti. Etkinliklere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Akın, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mehmet Bahar, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Fotoğraf sergisinin açılışını yapan heyet burada, Alanya’nın doğal ve tarihi güzelliklerini ve turizm sektörünü anlatan fotoğrafları incelediler.


2024 YILI TURİZMDE YENİ REKORLAR GETİRECEK


ALKÜ Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Muhammet Necati Çelik tarafından, Sürdürülebilir Turizm Politikaları ve Aşırı Turizm Riski sunumu sayısal veriler ve bilimsel makalelerle desteklenerek anlatıldı. Daha sonra Dekan Prof. Dr. Çetinsöz’ün moderatörlüğünü yaptığı Turizm Stratejileri ve Trendleri Paneli'nde AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, ALTİD Başkanı Burhan Sili, POYD Başkanı Saatçioğlu ve Doç. Dr. Mehmet Bahar deneyimlerini anlattılar. Heyet, turizmde yapılan projeler ve geleceğe yönelik planlamaları anlattılar. Bunun yanında Avrupa’nın en çok turizm potansiyeli taşıyan şehirlerinde alınan önlemler, yatırımlar ve projeler de detaylarıyla anlatıldı. Panelde, pandemi dönemindeki kayıpların yeni yeni telafi edildiği konuşulurken, 2024 yılının turizm açısından yeni bir rekorlar yılı olacağının da altı çizildi. Panelin ardından akademisyenler ve öğrencilerin sektörle ilgili merak ettikleri sorular, heyet tarafından cevaplandı. Panel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kılıç ve Prof. Dr. Akın’ın plaket takdimlerinin ardından sona erdi. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ

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17 Nis 2024 - 01:50 - Eğitim

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