Sivrisineklerin önüne geçiliyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliği ile başlatılan çalışma kapsamında, doğaya gelişigüzel atılan araç lastiklerini topluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya’nın 102 mahallesinde boş alanlara, ormana ve yol kenarlarına düzensiz bir şekilde atılan araç lastiklerini ekonomiye kazandırıyor.
25 TIR LASTİK TOPLANDI
Hem doğaya zarar veren hem görüntü kirliliğinin yanı sıra yağışlı havalarda içine biriken su nedeniyle sinek ve haşerelerin üreme yeri haline gelen atık lastikler, ekipler tarafından alınıyor. Araçlarla taşınarak belirlenen noktalarda istiflenen atık lastikler, daha sonra geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Bugüne kadar yapılan çalışmayla 25 tır atık lastik toplanırken, Büyükşehir bu faaliyetiyle hem çevrenin korunmasına hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. (Antalya BŞB/BÜLTEN)
Kaynak: Antalya BŞB
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.