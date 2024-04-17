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Sivrisineklerin önüne geçiliyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da 5 yılda 25 tır atık araç lastiğini geri dönüşümle ekonomiye kazandırdı

Sivrisineklerin önüne geçiliyor mask
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliği ile başlatılan çalışma kapsamında, doğaya gelişigüzel atılan araç lastiklerini topluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya’nın 102 mahallesinde boş alanlara, ormana ve yol kenarlarına düzensiz bir şekilde atılan araç lastiklerini ekonomiye kazandırıyor.


25 TIR LASTİK TOPLANDI


Hem doğaya zarar veren hem görüntü kirliliğinin yanı sıra yağışlı havalarda içine biriken su nedeniyle sinek ve haşerelerin üreme yeri haline gelen atık lastikler, ekipler tarafından alınıyor. Araçlarla taşınarak belirlenen noktalarda istiflenen atık lastikler, daha sonra geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Bugüne kadar yapılan çalışmayla 25 tır atık lastik toplanırken, Büyükşehir bu faaliyetiyle hem çevrenin korunmasına hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. (Antalya BŞB/BÜLTEN)

Kaynak: Antalya BŞB

# Bir, Gelen, Antalya, Lastik

17 Nis 2024 - 01:48 - Yaşam

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