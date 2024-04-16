Ünlü fenomen bebeğini kendi elleriyle öldürdü

44 yaşındaki çiğ gıda blog yazarı Maxim Lyutyi yenidoğan bebeğinin yemek yerine güneş ışığıyla beslenmesini öngören bir diyet programı uyguladı. Lyutyi'nin ismi açıklanmayan bir aylık oğlu, kötü beslenme alışkanlıkları nedeniyle öldüğü anlaşıldı. Lyutyi ise suçunu itiraf etti.

Rus baba, yeni doğmuş bebeğini, insanların uzun süre yiyecek ve susuz kaldığı ve güneşle beslendiği bir diyet olan prana yiyerek büyütmek istiyordu. Karısının oğlunu emzirmesine kesinlikle izin vermediği ortaya çıktı. Lyutyi'ye yakın bir kaynak babanın bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmek için bir gün boyunca ona soğuk su döktüğünü söyledi ve çocuk üzerinde deneyler yaptığını söyledi. Eşi gizlice bebeğini emzirmeye çalışsa da Lyutyi izin vermemişti. Olayın ardından tutuklanan 44 yaşındaki fenomen iyüksek güvenlik bir cezaevinde 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi