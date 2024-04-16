Korkunç kaza! Araç dereye düştü, metrelerce sürüklendi

Sevgi A.A. idaresindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak Han Deresi'ne düştü. Araç, suda yaklaşık 600 metre sürüklendikten sonra bir noktada durdu. Kazada sürücü ile eşi Suat A. yaralandı. Yaralıların içinde olduğu araç, olay yerine getirilen kepçe ile sudan çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA