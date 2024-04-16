Korkunç kaza! Araç dereye düştü, metrelerce sürüklendi

Sevgi A.A. idaresindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak Han Deresi'ne düştü. Araç, suda yaklaşık 600 metre sürüklendikten sonra bir noktada durdu. Kazada sürücü ile eşi Suat A. yaralandı. Yaralıların içinde olduğu araç, olay yerine getirilen kepçe ile sudan çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.