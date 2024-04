CHP'nin Alanya seçim zaferinin perde arkasını DİM TV'de anlattı...

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, dün akşam Alanya'nın yeni nesil televizyon kanalı DİM TV ekranlarında yayınlanan efsane program Mehmet Ali Dim ile İğneli Fıçı'nın konuğu oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde elde edilen zaferin perde arkasını anlatan Başkan Kandemir'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi tüm ekibi ve tüm unsurlarıyla birlikte bu seçimin içinde yer aldı. İlçe başkanı benim ama sadece bana mal edilemez, ekip ruhu ile kazandık. Çok partili dönemde ilk defa partimiz Alanya'da seçim kazandı. Bu bizim için çok önemli ve çok değerli. 30 yılı geçkin siyasi hayatımda Alanya Belediyesi'nin CHP tarafından alınabileceğini her zaman iddia ettim. Nasip bu dönemeymiş.

'CHP BELEDİYELERİ HALKA KENDİNİ KANITLAMALI'

1999 yılında Abdurrahman Açıkalın döneminde de görevdeydim. Osman Özcan'la birlikte başkan yardımcısıydım. Ama o zaman genel seçim ve yerel seçim beraberdi, biz daha çok genel seçime çalıştık. O zaman da iddialı bir ekiptik. İkinci partiydik. Şu anda da çok mutluyum. Ama ben her zaman şunu söylüyorum; seçimi almak en kolayıydı, esas işimiz şimdi başlıyor. Sadece Alanya'yı değil büyükşehiri de aldık. Türkiye'nin birçok yerinde de ciddi bir başarımız var. Bu bize çok büyük sorumluluk yüklüyor. 2028 genel seçimlerine kadar CHP belediyeleri öyle iyi hizmet yapmalı ki halka kendini kanıtlamalı. Bundan sonra hedef genel seçim.

'TENCERE ZOR KAYNARSA İKTİDAR DEĞİŞİR'

Türkiye'de her şey olabilir. Yanlış yönetilen ekonominin bize getirdiği acılar var. Maalesef hepimiz derin bir yoksulluk içerisindeyiz. Seçim döneminde daha da yakından gördük. İnsanlarımızın ne sıkıntılar çektiğini biliyoruz. Emeklilerimizin durumu, asgari ücretlilerin durumu, sabit gelililerin durumu ortada. Çok fazla genel siyasete girmek istemiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanımızın "Ben ekonomistim" diyerek başladığı, bizi sürüklediği durum şimdi ortaya çıkıyor. Bu acıları hep beraber yaşıyoruz. Yerel seçimlerdeki sonuçların da yaşanan bu ekonomik sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. İnsan önce karnını doyurmak ister. Ne zaman tencere zor kaynarsa iktidarlar o zaman değişmiştir.

ALANYA'DA SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN NE GİBİ ÇALIŞMALAR YAPTINIZ?

AKP ve Cumhur İttifakı'nın oylarını topladığınız zaman 80 bin civarı yapıyordu, zaten biz de seçimi 80 bin civarı oyla aldık. Biliyorsunuz 14 ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinde, CHP'nin seçim komitesi başkanıydım. O zamanki İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ile birlikteydik. Seçmenle konuştuğumuzda insanların zor durumda olduğunu, sıkıntılar olduğunu görmüştük. Genel seçimdeki tecrübelerim, yerel seçimin de önünü açtı. Ben ilçe başkanı olduktan sonra ilk konuşmamda, "En büyük hedefimiz Alanya Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partili yapmak" demiştim. Sahadan aldığım bilgilerle zaten bunu görmüştüm. Alanya'ya iki tane Cumhur İttifakı menşeili aday dayatılmıştı. Bir tanesi Adem Murat Yücel, bir tanesi Mehmet Şahin. Bir anda Alanya halkının önüne konularak, ya bunu ya bunu seçin denildi. Biz CHP olarak buna karşı geldik. "Neden Alanya Belediyesi'ni Cumhur İttifakı'na teslim edelim" dedik. Ben bu konuda çalışmalara başladım. Genel başkanımız değiştikten sonra onunla görüştüm ve ona 'Ben Alanya'da seçimi alacağım ama bir şartımız var, bizi ittifak olarak seçime sokmayın' dedim. İlk anda şaşırdı, 'Neden böyle söylüyorsun' dedi. Biz Alanya'da seçimi kaybederiz, lütfen bizim sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçime girmemizi sağlayın dedim. Daha sonra zaten Millet İttifakı ortaklığı da bozulduktan sonra iş biraz benim istediğim yöne doğru evrilmeye başladı. Yaptığımız hesaplamalar doğrultusunda Cumhur İttifakı'nı bölebilirsek seçimi alacağımız ortaya çıktı. Cumhur İttifakı da kendi kendilerini böldüler. Biz aradan sıyrılmadık ama önde koştuk. Zaten fark da bunu gösteriyor.

' BELEDİYE BİR TÜZEL KİŞİLİKTİR'

Biz Alanya'da seçimi kazanacaksak her kesimden oy alabilecek bir adayla yola çıkmalıydık. Tam bir partili adayla yola çıksaydık diğer taraftan oy alamazdık ve kazanamayabilirdik. Öyle bir aday bulalım ki işinde düzgün olsun, aile yaşamı düzgün olsun, üniversite mezunu olsun, yabancı dili olsun, Alanya'yı geleceğe taşıyabilecek vizyona sahip olsun dedik. Kafamızda 3-5 isim vardı ama Osman Tarık Özçelik'e eğilmemizdeki sebepler bir tanesi, 1985 yılında sıfırdan başlayıp, şu anda şirketini Türkiye'de belli bir seviyeye getirmesi oldu. Sonuçta belediye bir tüzel kişiliktir. Bu tüzel kişiliği de yönetimsel olarak deneyimi olan bir arkadaşımızın yönetmesi iyi olacaktır diye düşündük. Biraz amiyane olacak ama Osman Bey de aradığımız kriterlere cuk oturdu. Onun da içinde varmış. Kendisi de hep ifade etti zaten, "Ben siyaseti bilirim ama hiç siyaset yapmadım" demişti. Zaten şirket yönetiyorsanız siyaseti bilmek zorundasınız.

'ALANYA GELECEĞİNE SAHİP ÇIKTI'

Seçim sürecinde büyük bir ekiple profesyonel bir şekilde çalıştık. Türkiye’nin önde gelen anket şirketlerinde 3 farklı anket yaptırdık. Zamanımız dardı. Adayımız Osman Tarık Özçelik bilinen birisiydi ama tanınmıyordu. Sosyal medyayı aktif şekilde kullandık. Kamuoyu araştırmaları yaptık. Strateji ekibimizle birlikle ‘Birleş Alanya’ sloganını bulduk. Her kesimden oy istediğimizi belirttik. Her kesimden oy aldık ve her kesimi temsil ediyoruz. Alanya birleşti. Alanya geleceğine sahip çıktı.

'BİZ YAPTIK OLDU’ MANTIĞINI DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Alanya’da ‘Biz yaptık oldu’ mantığını değiştireceğiz. Yeni bir anlayış getireceğiz. Alanya’yı halkla birlikte yöneteceğiz. Belediye başkanı dahil seçilmiş 24 belediye meclis üyesi arkadaşımız artık mecliste CHP rozeti takmayacak. Türk Bayrağı rozeti takacaklar. Bundan sonra onlar Alanya’nın meclis üyesi olacaklar. Vatandaşlara parti gözetmeksizin tarafsız şekilde hizmet edeceğiz. Ben bunun sözünü verdim. AK Parti’li MHP’li kişiye nasıl davranılıyorsa CHP’li kişilere de aynı şekilde davranılacak. Kimseye siyasi baskı yapmayacağım. Yapılmayan hizmetlerin her zaman takipçisi olacağım. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de ilk toplantıda ‘Babamın oğlu olsa gözünün yaşına bakmayacağım’ dedi.

'LİYAKATİYLE ÇALIŞAN KİMSE İŞİNDEN OLMAYACAK'

Belediyede liyakatiyle çalışan kimse işinden olmayacak. Herkes rahat olsun. Alın teriyle çalışan kimseyle bizim hiçbir derdimiz olamaz. Biz emeğe, emekçiye, alın terine saygılıyız. Hakkını daha iyi alması için çalışırız. Sendika haklarını almalarında yardımcı oluruz. 30 yıldır çalışan kıdemli kişi yeni işe başlayanla aynı maaşı alıyorsa onu da düzelteceğiz. Bankamatik memuru olan varsa onları da ayıklayacağız. Şu anda araştırıyoruz.

'BELEDİYENİN 2 MİLYARA YAKIN BORCU OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ'

Belediyede 3 tane kepçe, parça tamiri yapacak para olmadığı için yatıyormuş. 2,5 milyon para gerekiyor. En kısa zamanda onları da hizmete sunacağız. Alanya Belediyesi’nin 2 milyara yakın açığı olduğunu tahmin ediyoruz.

'BÜYÜKŞEHİR İLE KOORDİNELİ ÇALIŞACAĞIZ'

Antalya Büyükşehir Belediyesi de Alanya Belediyesi de CHP yönetiminde. Bundan sonra koordineli bir şekilde çalışacağız.

'GEREKLİ YATIRIMI YAPACAKTIR'

Spor tesislerini yapmak büyükşehrin görevi değil ama keşke imkanımız olsa da yapsak. Geçtiğimiz 5 yıllık süreçte asrın felaketi dediğimiz felaketler yaşadık. Muhalefet belediyesi olduğumuz için de bir nevi boğazımız sıkıldı. Çok rahat hareket edemedik. Ben Muhittin Bey'in söz verdiğini duymuştum, çok da para aktarmış. Eğer bu dönemde arzu ettiğimiz mali güce ulaşırsa, gerekli yatırımı yapacaktır diye düşünüyorum.

'TURİZMCİ ARKADAŞLARIN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASI GEREKİYOR'

İsmail Bey'in (Haboğlu) Yeni Alanya'nın köşesinde yazdığı yazıyı okudum ve gerçekten sahiller kanayan yaramız. Vahşi kapitalizm bizi de etkiledi. Denizden, kumdan para kazanıyoruz ama sadece günü kurtarmayı düşünüyoruz. 10 yıl sonrayı düşünmüyoruz. Evet kumsallarımız işgal altında. Halkımız denize girecek yer bulamadığını söylüyor. Ulaş'ta yaşanan yıkımın sonuçlarını da takip ediyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor.

Ben turizmin eğitimden geçtiğine inanıyorum. Bunun 3 yıl sonrasını düşünelim. Belki ileride sunabileceğimiz bir kumsalımız bile olmayacak. Bunun için geleceğimizi nasıl kurtaracağımızı hep birlikte düşünmemiz gerek. Turizmci arkadaşların da bu konuda üzerlerine düşeni yapması gerektiğini düşünüyorum.

'TÜRKİYE AKP YÖNETİMİNDEN KURTULMALI'

Ben hiçbir zaman siyasi çıkar peşinde koşmadım. Ben topluma hizmet etmeye bakıyorum. Benim en büyük hedefim önümüzdeki genel seçim ama buna da toplumsal olarak bakıyorum. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin AKP yönetiminden kurtulması gerektiğini düşünüyorum. Benim en büyük siyasi hedefim bu. Hiçbir zaman siyasi hırsım olmadı. Bana belediye başkanı olmam da söyleniyordu ama ben ilçe başkanı olursam belediye başkan adayı olmayacağımı söyledim. 74 yıl sonra kazandık, bu benim için çok büyük bir onur.

'DENİZ BAYKAL İLE KÜÇÜK BİR TARTIŞMAMIZ OLMUŞTU'

O zamanlar beni görevden almayı düşünüyordu. Gittim genel merkeze, "Beni görevden almayın, seçime çok az zaman var. Alanya Belediyesi'ni alabiliriz. Belediyeyi aldıktan sonra alın veya istifa edeyim" dedim. O da bana "Sen kime sordun da Alanya Belediyesi'ni alıyorsun?" dedi. Ben de "Bu iş bitmiştir" dedim ve geri döndüm. (Haber MERKEZİ)