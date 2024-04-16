Bir 'Borç-Alacak' tablosu da MHP Alanya'dan geldi

MHP Alanya'dan yapılan açıklama aynen şöyle:

" CHP’li Alanya Belediyesi tarafından basına servis edilen algı içerikli verilerle hazırlanmış Borç-Alacak Tablosu (Alacak verileri olmayan) ve basın bülteni hakkında detaylı açıklamamızı yarın siz değerli basın mensuplarımızla paylaşacağız.

2014 yılında bütçesi kadar borcu ile devralınan Alanya Belediyesi, 10 yıllık süre zarfında bütçesini kırk kat büyüterek, bütçesinin yüzde 10’un altında bir borç ile ve hali hazırda silinemez, yıkılamaz mega projeleri ile devretmiş bulunmaktadır. Alacak kalemi eklenmiş Alanya Belediyesi 'Mali Durum Göstergesi' ektedir." (MHP Alanya/BÜLTEN)

Kaynak: Haber Merkezi