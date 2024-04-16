Başkan Özçelik mali tabloyu Alanya Belediyesi'ne astı

Binanın ön cephesinde tüm detaylarıyla birlikte sergilenen afişte, belediyenin nakit ve bankada mevcut varlıklarının yanı sıra, Banka Kredileri Hesabı, Piyasaya Borçlar, Diğer Borçlar, Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı, SGK Prim Borçları, YİKOP Kültür Payı, Büyükşehir Belediyesi Payı ile Alanya Belediyesi Personel Ltd.Şti.’nin vergi, SGK ve bireysel emeklilik sistemi borçları listelendi.

Tabloya göre Alanya Belediyesi reel olarak borç ödeyemiyor, tam aksine her ay 73 milyon TL finansman açığı veriyor. Bu durumda, Alanya Belediyesi 31 Mart 2024 itibariyle mevcut 1 milyar 122 milyon TL borcu dikkate alınmasa dahi yıl sonunda 657 milyon TL yeni borcu oluşacak. Aylık finansman açığı dikkate alındığında Alanya Belediyesi’nin borcu, mevcut borç ile birlikte 2024 yılı sonunda 1 milyar 779 milyon TL’ye ulaşacak.

ESKİ YÖNETİM 1 MİLYAR 800 MİLYON TL’LİK GAYRİMENKUL SATIŞI PLANLAMIŞ

Alanya Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, eski yönetimin yapılan sözleşmeler dolayısıyla 2024 yılı bütçesinde 1.761.000.000 TL’lik ödeme taahhüdüne yer verdiği, buna karşın yine 2024 yılı bütçesinde 1 milyar 800 milyon TL’lik gayrimenkul satışı yapmayı planladığı ifade edildi.

PERSONELİN SGK VE BES PRİMLERİ ÖDENMEMİŞ

Alanya Belediyesi’nin cari borçlarına ilişkin tabloda belediye işçisinin bünyesinde bulunduğu Alanya Belediyesi Personel Ltd.Şti’nin çalışanlarının SGK primlerini, gelir vergisi kesintilerini, bireysel emeklilik sistemi katkı paylarını ödemediği anlaşılıyor.

KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ ANCAK ORTADA PARA YOK

Alanya Belediyesi’nin 449 kadrolu personeli ile Personel Ltd. Şti.’nin 2.336 çalışanı için toplam 363 milyon TL’lik karşılık ayrıldığı, ancak bu karşılığın hazır olmadığı bir başka ifadeyle kasada ya da hazır değerlerde böyle bir varlık bulunmadığı açıklandı. Bu durumda, sık sık gündeme gelen kıdem tazminatlarının işsizlik sigorta fonu benzeri bir yapıya kavuşturulması konusunda yarın bir yasa çıkarılsa Alanya Belediyesi’nde maalesef 363 milyon TL’lik kıdem tazminatı karşılayacak bir varlık bulunmuyor.

FATURALANMAMIŞ HAK EDİŞLERİN TUTARI BİLİNMİYOR

Alanya Belediyesi’nden yapılan açıklamada, devam eden yatırımlar dolayısıyla müteahhit firmaların henüz faturalandırmadıkları hak ediş tutarlarının bilinmediği, bu nedenle kısa vadeli borç miktarının daha da artmasının beklendiği ifade edildi.

BELEDİYEYE KARŞI AÇILMIŞ TAZMİNAT DAVALARI

Alanya Belediyesi’ne karşı açılmış tazminat davaları olduğu, bu davalar dolayısıyla nasıl bir borç tutarıyla karşılaşılacağının ise bilinmediği belirtildi.

ÖZÇELİK: TİTİZ ÇALIŞIYORUZ

5 Nisan itibariyle Alanya Belediyesi’ni devraldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ilk önce nasıl bir mali yapı devraldıklarına baktıklarını, maalesef Alanya Belediyesi’nin mevcut finansal yapısının sürdürülemez olduğu ifade etti. Başkan Özçelik, mümkün olan en kısa sürede Alanya Belediyesi'ni finansal dengesini sağlayacaklarını, çalışanlarının mali haklarını eksiksiz yerine getireceklerini, bütçeyi sürdürülebilir hizmetin finanse edilebileceği bir yapıya kavuşturacaklarını, Alanya Belediyesi’ni israftan, verimsizlikten hızla uzaklaştıracaklarını, projelerini çok rahat finanse edebilen bir belediye haline getireceklerini belirtti. Özçelik, belediyenin mali yapısı konusunda yasaların izin verdiği ölçüde şeffaf olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)